L'allenatore dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa della decisione di Tonali di ridursi lo stipendio dopo la squalifica: "È una cosa che ha voluto fare lui, si sentiva in colpa per la situazione e ha voluto mostrare al club che era dispiaciuto e determinato a lasciarsi tutto alle spalle. Abbiamo un grande uomo in squadra e dimostrerà tutto il bene che può fare con il Newcastle". Il centrocampista potrà tornare in campo dal 28 agosto 2024

Vigilia di campionato per il Newcastle, che sabato pomeriggio sarà impegnato sul campo del Burnley. Nella conferenza di presentazione Eddie Howe, allenatore dei bianconeri, è tornato a parlare di Sandro Tonali e della sua decisione di ridursi lo stipendio dopo la squalifica: "È una cosa che ha voluto fare lui - ha dichiarato. Si sentiva in colpa per la situazione e ha voluto mostrare al club che era dispiaciuto e determinato a lasciarsi tutto alle spalle. Ha ammesso che aveva problemi e aveva bisogno di aiuto: penso che gli vada dato merito di questo perché non credo sia facile ammettere di aver fatto qualcosa di sbagliato quando ti trovi in quella situazione. Sono tutti buoni segnali per il futuro: abbiamo un grande uomo in squadra e dimostrerà tutto il bene che può fare con il Newcastle".