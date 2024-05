In Crystal Palace-Manchester United, per la prima volta nella storia della Premier League un arbitro scenderà in campo con una "Ref Cam", per girare immagini dal suo punto di vista utili per un programma ideato dalla lega inglese

La Premier League si appresta a scrivere un pezzetto di storia del calcio. Questa sera, in occasione del posticipo tra Crystal Palace-Manchester United, per la prima volta un arbitro scenderà in campo con la “Referee Cam”, nota anche come “Ref Cam”, la speciale telecamera indossata direttamente dal direttore di gara che consente agli spettatori di avere il suo punto di vista. Il filmato non sarà trasmesso in diretta, ma contribuirà alle riprese per un programma ideato dalla Premier League Productions per promuovere il lavoro degli arbitri in Inghilterra, e sarà dunque visionabile dai tifosi in un secondo momento.