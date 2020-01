Eric Cantona è stato uno dei giocatori più forti e apprezzati a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90. Ha fatto bene in patria, con le maglie di Auxerre, Martigues, Marsiglia, Bordeaux, Montpellier e Nimes, ma è in terra inglese - in particolare dalle parti di Old Trafford - che si è costruito la sua fama ed è diventato "The King". Si trasferì al Manchester United nel 1992 e in cinque stagioni contribuì alla risalita del club, trascinandolo alla vittoria di 4 Premier League e 2 Fa Cup. Cinque anni di gol, leadership e carattere. Tanto, forse anche troppo. Nella memoria degli appassionati, infatti, restano indelebili nella mente tanto le reti e i trofei quanto gli episodi sopra le righe. In particolare quello che si registrò esattamente 25 anni, il 25 gennaio 1995, e che gli segnò la carriera.

Cantona e il calcio volante a Selhurst Park

Dopo aver dominato i campionati precedenti, il Manchester United vola in trasferta a Selhurst Park - casa del Crystal Palace - e questa volta è costretto ad inseguire la capolista del momento in Premier: il Blackburn. I Red Devils vogliono recuperare quello svantaggio, ma il periodo - soprattutto a livello psicologico - non è dei più distesi. E i primi 45 minuti non fanno altro che stridere le corde di questo malumore. Il difensore dei Rovers, Shaw, ha il compito di non lasciare spazi liberi a Cantona e lo esegue a dovere, non staccandosi mai dalla marcatura, anche con metodi non del tutto regolari. L'arbitro, però, non fischia mai un fallo ai danni del francese che, nervoso, rientra negli spogliatoi. Finito l'intervallo le squadre tornano in campo e Sir Alex Ferguson spera possa arrivare presto il momento del riscatto per il suo centravanti, ma la grinta del classe '66 si rivela un boomerang. Pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, infatti, Cantona non regge l'ennesimo duello con Shaw e alle strattonate risponde con un calcetto a palla (quasi) lontana nei confronti del difensore. Il direttore di gara vede tutto e decide di espellere la punta dello United, subissato dai fischi del pubblico di casa. Il giocatore dei Red Devils sa di averla fatta grossa e non accenna quasi neanche a protestare per la punizione. Sconfitto psicologicamente, abbassa il suo colletto, mette le mani sui fianchi e, lentamente, procede verso gli spogliatoi. La camminata è lenta, un percorso di riflessione, ma nel frattempo qualcuno dagli spalti si scomoda per scendere oltre venti file e insultare da vicino il transalpino. Gli epiteti xenofobi arrivano uno dietro l'altro: Cantona li ascolta, li manda giù in un primo momento ma alla fine non ci vede più. Si libera dalla stretta del magazziniere del Manchester e fa partire un calcio volante col destro che colpisce in pieno petto, con i tacchetti, il tifoso del Crystal Palace. Si tratta di Matthew Simmons, un giovane anche lui dal carattere fumantino e il cui nome non verrà più dimenticato in Inghilterra.