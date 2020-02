Premier League, 27^ giornata: vincono Manchester United e Wolverhampton

I Red Devils schiacciano il Watford a Old Trafford e sorpassano in classifica gli Spurs. Successo netto anche per il Wolverhampton, 3-0 al Norwich

Il programma della 27^ giornata di Premier League conta tre partite domenicali: il Wolverhampton e il Manchester United, reduci dalle fatiche di Europa League, ospitano rispettivamente Norwich e Watford. A seguire Arsenal-Everton.

Manchester Utd.-Watford 3-0

42' rig. B. Fernandes, 58' Martial, 75' Greenwood

I Red Devils, che giovedì avevano pareggiato 1-1 a Brugge nel sedicesimo di finale di andata di Europa League, spazzano via il Watford facendo valere la loro superiorità e il fattore campo. È Bruno Fernandes a sbloccare il risultato, su rigore: per il portoghese arriva il primo gol con la maglia dello United (si è trasferito a Manchester nella sessione di calciomercato di gennaio). Il raddoppio arriva nella ripresa, con Martial (già a segno in Europa League) e a un quarto d'ora dal 90° Greenwood cala il tris. Un successo che permette alla squadra di Solskjaer di sorpassare il Tottenham in classifica, dopo il ko degli Spurs a Stamford Bridge contro il Chelsea.

Wolverhampton-Norwich 3-0

19' e 30' Diogo Jota, 50' R. Jimenez

Stesso risultato per i Wolves. Dopo il 4-0 servito all'Espanyol nel confronto europeo, la formazione di Nuno Espirito Santo si ripete in campionato: a farne le spese è il Norwich, che incassa due reti in mezz'ora dal solito Diogo Jota per poi soccombere al 50', quando Raul Jimenez cala il tris. Un ko che dà consapevolezza al Norwich di non essere all'altezza della categoria: 18 punti dopo 27 giornate sono un bottino troppo magro.