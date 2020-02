Premier League LIVE, 27^ giornata: i risultati delle partite del sabato. Chelsea batte Mou

I Blues vincono 2-1 il derby di Londra e salgono a +4 sui rivali nella corsa alla Champions. Un gol per tempo, di Giroud e Marcos Alonso, stendono la squadra di Mourinho, grande ex dell'incontro. Per il Tottenham secondo ko di fila dopo quello in Europa: l'autogol di Rudiger arriva troppo tardi

CHELSEA-TOTTENHAM 2-1

15' Giroud (C), 48' Alonso (C), 89' aut. Rudiger (T)



L’allievo batte il maestro. Ed è la terza volta su tre scontri diretti. Frank Lampard si conferma letale contro Mourinho e gli dà un altro dispiacere in quella che è stata la sua casa per due distinte esperienze in carriera. Un successo che cancella un periodo nero per i Blues e che permette loro di consolidare il quarto posto, allungando a +4 sul Tottenham. Spurs che costruiscono la prima occasione del match, con Caballero che si oppone al destro di Lucas Moura. I padroni di casa reagiscono con il tentativo da fuori di Barkley e al quarto d’ora trovano il vantaggio. Lloris respinge il tiro a incrociare di Giroud, sulla ribattuta Barkley colpisce il palo e la palla ritorna sui piedi del centravanti francese che, col mancino, chiude sul primo palo e fa 1-0. Poco dopo Alonso ci prova con una pericolosa traiettoria da fuori area, mentre la squadra di Mou si fa viva solo sul colpo di testa di Sanchez. Il Chelsea ha il controllo del gioco e trova il raddoppio in avvio di ripresa, grazie allo splendido diagonale di Marcos Alonso. L’incrocio dei pali nega poi la doppietta personale all’ex Fiorentina, direttamente su calcio di punizione, e il Tottenham riesce a riportarsi in partita a un minuto dal termine, con il passaggio verso il centro di Lamela deviato da Rudiger verso la propria porta. Il forcing finale, però, non basta a riequilibrare l’incontro. I Blues vincono 2-1 il derby di Londra.

TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Barkley, Mount; Giroud. All. Lampard



TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Sanchez, Alderweireld (78' Aurier), Vertonghen; Tanganga, Ndombelé (63' Lamela), Winks, Lo Celso, Davies; Lucas Moura, Bergwijn (78' Alli). All. Mourinho



Ammoniti: Winks (T), Christensen (C), Lo Celso (T)