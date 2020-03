Stop al calcio in Italia e in Europa a causa dell'emergenza Coronavirus, nemico da sconfiggere anche in Inghilterra. Lo sa il centrocampista del Manchester United che, attraverso Instagram, ha voluto sensibilizzare i followers con le movenze della sua celebre esultanza: "Dobbiamo essere tutti pronti, seguite i consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità"

Si ferma lo sport in Europa e non solo, stop dettato dall'emergenza Coronavirus purtroppo d’attualità in tutto il mondo. Da tempo ai box in Italia, il calcio non si giocherà nemmeno in Inghilterra: ufficiale la decisione della Premier League, sospensione fino al prossimo 4 aprile previo parere medico dopo le positività al Covid-19 di Mikel Arteta (allenatore dell’Arsenal) e di Callum Hudson-Odoi (giocatore del Chelsea). Tanti gli appelli negli ultimi giorni da parte di sportivi e celebrità, uno dei quali è di casa proprio in Inghilterra: parliamo di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che ha sensibilizzato così i propri seguaci su un tema dalla massima rilevanza.

"Dab contro il Coronavirus"

Il fuoriclasse francese, prossimo ai 27 anni (li festeggerà il 15 marzo) e attualmente infortunato per un problema alla caviglia, ha condiviso un post su Instagram che riprende la sua celebre esultanza: si parla di dab, popolarissima danza tra i più giovani adottata nello sport grazie a Cam Newton (giocatore di football americano) e allo stesso Pogba nel calcio. "Dobbiamo essere tutti pronti per il Coronavirus", recita il post che spinge a seguire i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le indicazioni personali dell’ex Juventus? "Dab quando tossisci, Dab quando starnutisci, Dab per battere il Coronavirus". Si tratta di mosse importate dalla danza che, proprio attraverso la gestualità tipica (chinando la testa verso il braccio), possono prevenire la diffusione del virus. Un appello importante e mai così d’attualità come in questi giorni.