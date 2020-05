La felicità del manager tedesco per il primo giorno di allenamenti al centro sportivo del Liverpool dopo il lockdown: "Ero smanioso come 46 anni fa, al mio primo giorno di scuola", ha spiegato al sito del club. In un'intervista a Sky Sports ha poi aggiunto: "Non metterò a rischio la salute dei mie ragazzi, ognuno è libero di scegliere se allenarsi o meno" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Dopo oltre due mesi di lockdown e di allenamenti solitari nelle proprie case, i giocatori del Liverpool sono tornati al centro sportivo di Melwood per i primi allenamenti (seppur con distanziamento). Un ritorno alla quotidianità, che ha riportato Jurgen Klopp indietro di 46 anni, quando era soltanto uno scolaretto. "La ripresa è stata come per gli alunni al primo giorno di scuola. Ero smanioso come 46 anni fa – ha raccontato il manager dei Reds al sito del club -. Mi sono svegliato prima del solito, ho indossato la divisa e mi sono recato al campo d'allenamento. È stato bello".

Klopp arriva al centro sportivo del Liverpool - ©Getty

Insomma, l’allenatore tedesco è tornato bambino quando è tornato in campo con i suoi giocatori. "Ero felice di rivederli: tutti erano di ottimo umore e in forma", ha proseguito nella sua intervista al sito dei Reds. In un’intervista a Sky Sports, Klopp ha poi aggiunto altri dettagli sul nuovo "primo giorno di scuola". "Prima dell’allenamento abbiamo dovuto fare un’introduzione. È stato un breve confronto prima di iniziare". Poi ancora. "Abbiamo avuto 10 giocatori in una sessione, poi altri 10 in quella successiva e altri cinque nel pomeriggio. Si sono allenati in gruppi di cinque su campi diversi e distanziati. Per i ragazzi è stata la pausa più lunga di sempre e bisogna abituarsi, ma la prima impressione è stata davvero positiva".