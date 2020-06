Quali sono stati nei secoli i simboli del calcio inglese? Le raganelle, le sciarpe a spicchi e gli 8 panel caps per i tifosi in tribuna, i programmi e le birre delle bancarelle fuori e i tackle in campo. Qualcuna di queste tradizioni è rimasta, qualcun’altra solo legata alle immagini in bianco e nero e qualcuna… in bilico. I tackle , i contrasti duri, col nuovo regolamento del VAR e della voce popolare del “c’è stato contatto quindi è fallo” (per me ridicoli) sono molto difficili da essere riproposti come allora. Recentemente al miglior fischietto inglese Michael Oliver hanno chiesto di arbitrare la famosa FA Cup Final del 1970 tra Leeds e Chelsea col metro attuale. Il suo verdetto è stato, con un sorriso, che la partita non sarebbe finita perché tra gialli e rossi sarebbe mancato il numero legale di giocatori in campo.

Perché la Premier è cambiata

Per i tempi era la normalità sollevare di un metro e mezzo l’avversario arrivando in scivolata, da davanti o da dietro poco importa, eppure c’erano sì degli infortuni come in tutti gli sport in tutti i secoli, ma i protagonisti erano comunque sempre in campo. In un’epoca in cui il pasto pre-partita erano toast con i fagioli, dove non c’erano cardiofrequenzimetri, laboratori medico-scientifici e nutrizionisti di grido comunque si giocava duro senza problemi. La velocità di gioco di oggi è chiaramente diversa ed è il motivo per cui non sono, come negli anni 70/80, solo 12 o 14 calciatori al massimo a giocare tutta la stagione, ma non dovrebbe essere quello del cambiamento del DNA del tackle in Premier. La realtà è che l’arrivo di un numero sempre maggiore di allenatori e giocatori stranieri ha certamente innalzato il livello del calcio inglese, lo ha reso più completo e probabilmente più vincente. Lo ha cambiato. Il calcio ha avuto la sua evoluzione tattica, il regolamento è cambiato ed il football inglese ha saputo adattarsi a questa mutazione. Meglio? Peggio? Solo diverso.