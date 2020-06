Man City-Arsenal 3-0

Netto successo per il Manchester City che contro l'Arsenal non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. E' stata una partita che gli uomini di Josep Guardiola hanno gestito al meglio per tutta la durata del match. La spinta offensiva del Manchester City ha come prima conseguenza quella di sbloccare il punteggio. Il gol arriva al 47' con la rete firmata da Raheem Sterling . Arsenal che ha accusato in maniera abbastanza pensante la rete dello svantaggio. La ricerca del pareggio non ha dato frutti e gli spazi lasciati hanno consentito al Manchester City di trovare la via della rete in altre due circostanze. Il raddoppio è frutto della rete messa a segno da Kevin De Bruyne al 51' mentre uno il gol di Foden chiude i giochi al 91° minuto. Grazie a questo successo la squadra capitanata da David Silva fa un bel balzo in avanti in classifica L'Arsenal ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di David Luiz per rosso diretto al 49°.



Nel corso del match l'Arsenal non ha creato grandi pericoli alla porta di Ederson per nulla impegnato: non ha subito nessun tiro nello specchio della porta. In questa sconfitta il portiere dell'Arsenal (Bernd Leno) oltre alle 3 reti subite, ha comunque effettuato 9 parate che non hanno reso il risultato ancora più pesante.



A conferma del risultato finale, il Manchester City ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (67%), ha effettuato più tiri (20-3), e ha battuto più calci d'angolo (5-2).



I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (637-272): si sono distinti Gündogan (79), Aymeric Laporte (78) e Kyle Walker (63). Per gli ospiti, Tierney è stato il giocatore più preciso con 38 passaggi riusciti.



Kevin De Bruyne è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester City: 5 volte di cui 3 nello specchio della porta. Per l'Arsenal è stato Pierre-Emerick Aubameyang a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Manchester City, il centrocampista Ilkay Gündogan è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 14 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (56%). Il difensore Kieran Tierney è stato invece il più efficace nelle fila dell'Arsenal con 5 contrasti vinti (8 effettuati in totale).





Manchester City (4-3-3 ): Ederson, B.Mendy, E.García, K.Walker, A.Laporte, David Silva (Cap.), I.Gündogan, K.De Bruyne, R.Mahrez, Gabriel Jesus, R.Sterling. All: Josep Guardiola

A disposizione: N.Otamendi, S.Agüero, Rodrigo, S.Carson, Fernandinho, L.Sané, P.Foden, O.Zinchenko, Bernardo Silva.

Cambi: B.Veiga de Carvalho e Silva <-> D.Silva (65'), P.Foden <-> R.Mahrez (65'), R.Hernández Cascante <-> K.De Bruyne (70'), F.Luiz Rosa <-> A.Laporte (70')



Arsenal (4-3-2-1 ): B.Leno, H.Bellerín, P.Marí, K.Tierney, S.Mustafi, B.Saka, J.Willock, M.Guendouzi, P.Aubameyang (Cap.), G.Xhaka, E.Nketiah. All: Mikel Arteta

A disposizione: N.Pépé, David Luiz, S.Kolasinac, E.Martínez, R.Nelson, A.Maitland-Niles, D.Ceballos, Gabriel Martinelli, A.Lacazette.

Cambi: D.Ceballos <-> G.Xhaka (8'), D.Luiz Moreira Marinho <-> P.Marí (24'), A.Maitland-Niles <-> M.Guendouzi (67'), A.Lacazette <-> E.Nketiah (67')



Reti: 47' Sterling, 51' (R) De Bruyne, 91' Foden.

Ammonizioni: R.Hernández Cascante, K.Tierney

Espulsioni: David Luiz (49°)



Stadio: Etihad Stadium

Arbitro: Anthony Taylor