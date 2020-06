Bournemouth-Crystal Palace 0-2

Due gol subiti e zero punti portati a casa. Non è stata una gran giornata per il Bournemouth. La squadra di Howe, una volta incassato il primo gol, ha abbozzato una reazione ma il sentiero che portava al pareggio era sbarrato e così il Crystal Palace ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che consentono agli uomini di Hodgson di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. La gara resta in parità fino al 12' quando arriva la rete di Milivojevic. Crystal Palace che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall'altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero al Bournemouth. Puntuale arriva al 23' il gol di Ayew che chiude i giochi

Nel corso del match il Bournemouth non ha creato grandi pericoli alla porta di Vicente Guaita poco impegnato: ha effettuato una sola parata.



Nonostante la sconfitta, il Bournemouth ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (58%), ha effettuato più tiri (12-7), e ha battuto più calci d'angolo (11-4).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (402-265): si sono distinti Nathan Aké (59), Jefferson Lerma (57) e Lewis Cook (54). Per gli ospiti, James McArthur è stato il giocatore più preciso con 37 passaggi riusciti.



Gary Cahill nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Crystal Palace con 2 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Bournemouth è stato Jefferson Lerma a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Crystal Palace, l'attaccante Christian Benteke pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (11 ma si contano anche 14 duelli persi). Il centrocampista Lewis Cook è stato invece il più efficace nelle fila del Bournemouth con 10 contrasti vinti a dispetto dei 20 effettuati in totale.





Bournemouth (4-1-4-1 ): A.Ramsdale, Steve Cook (Cap.), J.Stacey, N.Aké, Adam Smith, Harry Wilson, Lewis Cook, J.Lerma, J.King, D.Brooks, Callum Wilson. All: Eddie Howe

A disposizione: D.Rico, J.Stanislas, D.Solanke, C.Mepham, D.Gosling, A.Boruc, A.Surman, A.Danjuma Groeneveld, L.Kelly.

Cambi: A.Danjuma Groeneveld <-> H.Wilson (45'), D.Solanke <-> J.King (49'), J.Stanislas <-> D.Brooks (61')



Crystal Palace (4-3-3 ): V.Guaita, J.Ward, S.Dann, P.van Aanholt, G.Cahill, L.Milivojevic (Cap.), J.McArthur, C.Kouyaté, J.Ayew, C.Benteke, W.Zaha. All: Roy Hodgson

A disposizione: T.Mitchell , J.Riedewald, J.McCarthy, M.Meyer, M.Sakho, A.Townsend, W.Hennessey, B.Pierrick Keutcha, N.Tavares.

Cambi: J.McCarthy <-> L.Milivojevic (65'), A.Townsend <-> C.Benteke (76'), J.Riedewald <-> J.McArthur (89')



Reti: 12' Milivojevic, 23' Ayew.

Ammonizioni: J.Ayew, J.Ward, A.Smith, L.Cook, S.Cook



Stadio: Vitality Stadium

Arbitro: Stuart Attwell