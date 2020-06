Newcastle-Sheffield United 3-0

Vittoria senza patemi per il Newcastle United che ha lasciato solo le briciole al Sheffield United incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Steve Bruce hanno controllato per quasi tutti i 90 minuti. La spinta offensiva del Newcastle United ha come prima conseguenza quella di sbloccare il punteggio. Il gol arriva al 55' con la rete firmata da Allan Saint-Maximin . Sheffield United che ha accusato in maniera abbastanza pensante la rete dello svantaggio. La ricerca del pareggio non ha dato frutti e gli spazi lasciati hanno consentito al Newcastle United di trovare la via della rete in altre due circostanze. Il raddoppio arriva grazie a di una rete di Matt Ritchie 69'. L'ultima rete della gara, quella che sancisce il 3-0 finale, la mette a segno Joelinton che completa così la sua doppietta personale al 78'. Grazie al 3-0 finale la squadra capitanata da Lascelles fa un bel balzo in avanti in classifica Il Sheffield United ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di John Egan per doppia ammonizione al minuto 50.



Nel corso del match il Sheffield United non ha creato grandi pericoli alla porta di Martin Dubravka poco impegnato: ha effettuato una sola parata. In questa sconfitta il portiere del Sheffield United (Dean Henderson) oltre alle 3 reti subite, ha comunque effettuato 5 parate che non hanno reso il risultato ancora più pesante.



E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Newcastle United ha effettuato più tiri totali (12-7). Il Sheffield United, invece, ha avuto un maggior possesso palla (53%) e battuto più calci d’angolo (4-2).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (412-354): si sono distinti Oliver Norwood (74), Basham (51) e Jack Robinson (51). Per i padroni di casa, Federico Fernández è stato il giocatore più preciso con 45 passaggi riusciti.



Joelinton è stato il giocatore che ha tirato di più per il Newcastle United: 4 volte di cui 3 nello specchio della porta. Per il Sheffield United è stato Billy Sharp a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Newcastle United, il centrocampista Saint-Maximin pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (9 ma si contano anche 10 duelli persi). Il difensore Chris Basham è stato invece il più efficace nelle fila del Sheffield United con 10 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Newcastle United (4-4-1-1 ): M.Dubravka, J.Lascelles (Cap.), F.Fernández, D.Rose, J.Manquillo, M.Ritchie, J.Shelvey, I.Hayden, A.Saint-Maximin, M.Almirón, Joelinton. All: Steve Bruce

A disposizione: A.Carroll, N.Bentaleb, F.Schär, Y.Muto, K.Darlow, D.Gayle, V.Lazaro, D.Yedlin, E.Krafth.

Cambi: A.Carroll <-> J.Apolinário de Lira (79'), N.Bentaleb <-> A.Saint-Maximin (79'), F.Schär <-> J.Shelvey (85'), V.Lazaro <-> M.Almirón (85')



Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, C.Basham, J.Egan, J.Robinson, E.Stevens, J.Fleck, S.Berge, O.Norwood, G.Baldock, B.Sharp (Cap.), O.McBurnie. All: Chris Wilder

A disposizione: J.Rodwell, S.Moore, J.Lundstram, R.Zivkovic, Luke Freeman, P.Jagielka, L.Mousset, B.Osborn, Kieron Freeman.

Cambi: J.Lundstram <-> S.Berge (66'), L.Freeman <-> J.Fleck (73'), R.Zivkovic <-> B.Sharp (74'), K.Freeman <-> O.McBurnie (85')



Reti: 55' Saint-Maximin, 69' Ritchie, 78' Joelinton.

Ammonizioni: J.Apolinário de Lira, J.Lascelles, J.Egan

Espulsioni: Egan (50°)



Stadio: St. James' Park

Arbitro: David Coote