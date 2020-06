Liverpool-Crystal Palace 4-0

E' stata una gara senza storia quella che ha messo di fronte Liverpool e Crystal Palace. Troppo ampio il divario visto oggi sul terreno di gioco. A una squadra riusciva tutto mentre l'altra dovrà rivedere approccio e attenzione difensiva. Il Crystal Palace ha provato a resistere ma il suo 4-1-4-1 è stato bucato più volte dall' attacco della squadra guidata da Jürgen Klopp. Partita indirizzata già al 23° minuto con la rete di Alexander-Arnold che ha avuto il merito di sbloccare la gara dando il via allo spettacolo di gol messo in piedi dalla sua squadra. Per la formazione di Hodgson passivo pesante e giornata da dimenticare in fretta. Tra i migliori in campo nel 4-0 finale ci sono stati Fabinho e Mohamed Salah.





Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, il Liverpool ha chiuso il risultato nel secondo tempo segnando altri 2 gol e portando a casa i tre punti.



Partita sostanzialmente senza storia, con Alisson per nulla impegnato: non ha subito nessun tiro nello specchio della porta.



A conferma della vittoria finale, il Liverpool ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (74%), ha effettuato più tiri (21-3), e ha battuto più calci d'angolo (6-0).



I padroni di casa hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (779-222): si sono distinti Virgil van Dijk (129), Joseph Gomez (110) e Fabinho (91). Per gli ospiti, Patrick van Aanholt è stato il giocatore più preciso con 29 passaggi riusciti.



Mohamed Salah è stato il giocatore che ha tirato di più per il Liverpool: 5 volte di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Liverpool, il centrocampista Fabinho è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 12 totali). Per la stessa statistica, nelle fila del Crystal Palace, si è distinto il difensore Joel Ward con 12 contrasti vinti.





Liverpool (4-3-3 ): Alisson, J.Gomez, V.van Dijk, T.Alexander-Arnold, A.Robertson, Fabinho, G.Wijnaldum, J.Henderson (Cap.), Roberto Firmino, Mohamed Salah, S.Mané. All: Jürgen Klopp

A disposizione: T.Minamino, N.Williams, Adrián, H.Elliott, A.Oxlade-Chamberlain, C.Jones, N.Keita, D.Lovren, D.Origi.

Cambi: A.Oxlade-Chamberlain <-> J.Henderson (64'), N.Williams <-> T.Alexander-Arnold (74'), T.Minamino <-> R.Barbosa de Oliveira (74'), H.Elliott <-> A.Robertson (84')



Crystal Palace (4-1-4-1 ): W.Hennessey, J.Ward, P.van Aanholt, M.Sakho, G.Cahill (Cap.), J.McCarthy, J.McArthur, C.Kouyaté, A.Townsend, W.Zaha, J.Ayew. All: Roy Hodgson

A disposizione: M.Meyer, B.Pierrick Keutcha, N.Tavares, L.Milivojevic, S.Henderson, T.Mitchell, S.Dann, J.Riedewald.

Cambi: M.Meyer <-> W.Zaha (15'), L.Milivojevic <-> C.Kouyaté (66'), J.Riedewald <-> J.McArthur (66'), B.Pierrick Keutcha <-> J.Ayew (84')



Reti: 23' Alexander-Arnold, 44' Mohamed Salah, 55' Fabinho, 69' Mané.

Ammonizioni: nessuna



Stadio: Anfield

Arbitro: Martin Atkinson