La sfida a Stamford Bridge può assegnare il titolo della Premier. A -23 dal Liverpool capolista e con 7 turni ancora in programma, i Citizens di Guardiola sono obbligati a vincere contro i Blues: un pareggio o una sconfitta regalerebbero la festa aritmetica al Liverpool a trent'anni di distanza. Tante novità per Pep, 6 new entry nella partita da non sbagliare. Diretta su Sky Sport Uno