Arsenal-Norwich City 4-0

E' stata una gara senza storia quella che ha messo di fronte Arsenal e Norwich City. Troppo ampio il divario visto oggi sul terreno di gioco. A una squadra riusciva tutto mentre l'altra dovrà rivedere approccio e attenzione difensiva. Il Norwich City ha provato a resistere ma il suo 4-1-4-1 è stato bucato più volte dall' attacco della squadra guidata da Mikel Arteta. Partita indirizzata già al 33° minuto con il gol di Aubameyang che ha dato il via allo show della sua squadra. Per la formazione di Farke passivo pesante e giornata da dimenticare in fretta. Tra i migliori in campo nel 4-0 finale ci sono stati Pierre-Emerick Aubameyang che ha realizzato una doppietta e Granit Xhaka.





L'Arsenal ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 con i gol di Aubameyang al 33° e Xhaka al 37°. Nella ripresa l'Arsenal ha dilagato sulle ali dell'entusiasmo, affossando il Norwich City con altre 2 reti : Aubameyang (67°), Cédric Soares (81°).



Partita sostanzialmente senza storia, con Emiliano Martínez poco impegnato, autore di solo 2 parate nel corso di tutto il match.



A conferma del risultato finale, l'Arsenal ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (51%), ha effettuato più tiri (13-8), e ha battuto più calci d'angolo (6-2).



Ceballos (Arsenal) è stato il migliore per numero di passaggi completati (57), superando anche Ben Godfrey, il più preciso nelle fila del Norwich City (56). Il giocatore dell'Arsenal migliore anche nei passaggi effettuati nella trequarti avversaria (19 contro 4 di Ben Godfrey).



Pierre-Emerick Aubameyang è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Arsenal: 4 volte, tutte nello specchio della porta. Per il Norwich City è stato Ben Godfrey a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nell'Arsenal, il centrocampista Dani Ceballos è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 13 totali). Per la stessa statistica, nelle fila del Norwich City, si è distinto Onel Hernández con 7 contrasti vinti.





Arsenal (3-4-3 ): E.Martínez, S.Mustafi, David Luiz, S.Kolasinac, K.Tierney, G.Xhaka, H.Bellerín, D.Ceballos, P.Aubameyang (Cap.), R.Nelson, A.Lacazette. All: Mikel Arteta

A disposizione: Cédric Soares, Sokratis, E.Nketiah, J.Willock, M.Macey, A.Maitland-Niles, R.Holding, B.Saka, N.Pépé.

Cambi: R.Holding <-> S.Mustafi (45'), J.Willock <-> R.Nelson (58'), E.Nketiah <-> A.Lacazette (76'), C.Alves Soares <-> H.Bellerín (77')



Norwich City (4-1-4-1 ): T.Krul, A.Tettey (Cap.), M.Aarons, J.Lewis, B.Godfrey, T.Trybull, T.Cantwell, L.Rupp, E.Buendía, K.McLean, T.Pukki. All: Daniel Farke

A disposizione: J.Martin, O.Duda, M.Vrancic, O.Hernández, M.Stiepermann, A.Idah, J.Drmic, M.McGovern, J.Thomas.

Cambi: O.Hernández <-> E.Buendía (45'), J.Drmic <-> T.Pukki (45'), A.Idah <-> T.Trybull (45'), M.Vrancic <-> L.Rupp (75')



Reti: 33' Aubameyang, 37' Xhaka, 67' Aubameyang, 81' Cédric Soares.

Ammonizioni: E.Martínez, K.McLean, L.Rupp, M.Vrancic, M.Stiepermann



Stadio: Emirates Stadium

Arbitro: Peter Bankes