Bournemouth-Newcastle 1-4

Netta vittoria da parte del Newcastle United che ha regolato in maniera decisamente agevole il Bournemouth. Lo scarto finale riflette le differenze che si sono viste in campo. Almirón e soci hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco prodotta. Newcastle United che si porta in vantaggio al 5° minuto e che continua a cercare di fare la partita in modo da non lasciar campo al rientro del Bournemouth. Le emozioni si susseguono così come le reti. Al triplice fischio Newcastle United che può festeggiare i tre punti conquistati grazie al successo per 4-1



Le reti di Gayle al 5° e Sean Longstaff al 30° hanno permesso al Newcastle United di chiudere il primo tempo sul 2-0. Il Newcastle United è riuscito a portarsi avanti di altri due reti grazie an Almirón e . Il Bournemouth ha segnato la rete della bandiera con Dan Gosling al 94°.



Nel Newcastle United, gli assist sono stati di un pimpante Allan Saint-Maximin (3), mentre Jonjo Shelvey ha contribuito con uno. Il passaggio decisivo per la rete del Bournemouth è stato di Nathan Aké.



Nonostante la netta sconfitta, il Bournemouth ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (54%), e ha battuto più calci d'angolo (6-3). In parità il numero dei tiri totali (12) e di quelli nello specchio della porta (7).



Aké (Bournemouth) è stato il migliore per numero di passaggi completati (60), superando in questa speciale classifica anche Nabil Bentaleb, il più preciso nelle fila del Newcastle United (48). Nabil Bentaleb ha invece avuto la meglio nel dato relativo al numero di passaggi nella trequarti avversaria (8 contro 1 del suo avversario).



Allan Saint-Maximin nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Newcastle United: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Bournemouth è stato Dominic Solanke a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Newcastle United, il centrocampista Joelinton pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (9 ma si contano anche 16 duelli persi). Il difensore Adam Smith è stato invece il più efficace nelle fila del Bournemouth con 10 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Bournemouth (4-4-2 ): A.Ramsdale, Steve Cook (Cap.), L.Kelly, Adam Smith, N.Aké, P.Billing, A.Danjuma Groeneveld, D.Brooks, J.Lerma, D.Solanke, J.King. All: Eddie Howe

A disposizione: D.Gosling, S.Surridge, D.Rico, Harry Wilson, Lewis Cook, J.Stacey, A.Boruc, C.Mepham, J.Stanislas.

Cambi: L.Cook <-> P.Billing (45'), H.Wilson <-> D.Brooks (62'), J.Stanislas <-> A.Danjuma Groeneveld (62'), D.Gosling <-> J.Lerma (75')



Newcastle United (4-2-3-1 ): M.Dubravka, E.Krafth, J.Manquillo, J.Lascelles (Cap.), F.Fernández, J.Shelvey, Joelinton, A.Saint-Maximin, N.Bentaleb, Sean Longstaff, D.Gayle. All: Steve Bruce

A disposizione: F.Schär , V.Lazaro, A.Carroll, K.Darlow, D.Yedlin, M.Almirón, M.Ritchie, I.Hayden, D.Rose.

Cambi: M.Almirón <-> S.Longstaff (33'), A.Carroll <-> D.Gayle (62'), V.Lazaro <-> A.Saint-Maximin (62'), I.Hayden <-> J.Apolinário de Lira (72')



Reti: 5' Gayle (Newcastle United), 30' Sean Longstaff (Newcastle United), 57' Almirón (Newcastle United), 77' Lazaro (Newcastle United), 94' Gosling (Bournemouth).

Ammonizioni: L.Kelly, N.Aké



Stadio: Vitality Stadium

Arbitro: Kevin Friend