West Ham-Chelsea 3-2

Una sfida a lungo in equilibrio, tanti gol e uno spettacolo degno di essere celebrato. Questo il ricco menù della sfida che ha visto opposte West Ham e Chelsea. Entrambe le squadre hanno scelto, per la gioia di chi ha assistito all'incontro, di mettere in soffitta ogni discorso legato all'attenzione difensiva. Alla fine, il gol di Yarmolenko ha risolto la gara in favore del West Ham ma un applauso va anche fatto al Chelsea che ci ha provato a lungo, salvo poi cedere per 3-2. Sia la squadra di Moyes che quella di Lampard sono andate alla ricerca dei tre punti. Le occasioni da gol si sono susseguite e in molti casi sono state capitalizzate. L'equilibrio è stato però definitivamente spezzato al 89' con il gol di Andriy Yarmolenko che ha consegnato la vittoria al West Ham che muove così in maniera importante la propria classifica.



Il Chelsea è riuscito a portarsi in vantaggio con Willian al 42°, il West Ham ha risposto portadosi avanti grazie alle reti di Tomas Soucek al 47° e Michail Antonio al 51°. Il Chelsea ha però pareggiato l'incontro, fissando il risultato sul 2-2 con Willian al 72° minuto, che non è però stato sufficiente ad evitare la sconfitta esterna alla sua squadra.



Nel West Ham, gli assist sono stati di un pimpante Jarrod Bowen (2), mentre Antonio ha contribuito con uno.



Nonostante la sconfitta, il Chelsea ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (70%), ha effettuato più tiri (17-10), e ha battuto più calci d'angolo (3-2).



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (568-199): si sono distinti Rüdiger (90), Andreas Christensen (83) e N'Golo Kanté (65). Per i padroni di casa, Pablo Fornals è stato il giocatore più preciso con 28 passaggi riusciti.



Michail Antonio è stato il giocatore che ha tirato di più per il West Ham: 4 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Chelsea è stato Christian Pulisic a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte.

Nel West Ham, il centrocampista Soucek è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (11 sui 18 totali). Il difensore Antonio Rüdiger è stato invece il più efficace nelle fila del Chelsea con 9 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, A.Cresswell, A.Ogbonna, I.Diop, R.Fredericks, T.Soucek, M.Lanzini, P.Fornals, D.Rice (Cap.), J.Bowen, M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: J.Wilshere, F.Balbuena, A.Lewis, D.Randolph, Felipe Anderson, A.Yarmolenko, Xande Silva, B.Johnson, A.Ajeti.

Cambi: J.Wilshere <-> M.Lanzini (68'), A.Yarmolenko <-> J.Bowen (78'), F.Balbuena <-> P.Fornals (93')



Chelsea (4-3-3 ): K.Arrizabalaga, A.Christensen, A.Rüdiger, C.Azpilicueta (Cap.), M.Alonso, N.Kanté, M.Kovacic, R.Barkley, C.Pulisic, T.Abraham, Willian. All: Frank Lampard

A disposizione: Jorginho, O.Giroud, W.Caballero, R.Loftus-Cheek, B.Gilmour, K.Zouma, R.James, M.Mount, C.Hudson-Odoi.

Cambi: M.Mount <-> M.Kovacic (53'), R.Loftus-Cheek <-> R.Barkley (63'), O.Giroud <-> T.Abraham (63')



Reti: 42' (R) Willian (Chelsea), 47' Soucek (West Ham), 51' Antonio (West Ham), 72' Willian (Chelsea), 89' Yarmolenko (West Ham).

Ammonizioni: M.Lanzini, D.Rice, W.Borges Da Silva



Stadio: London Stadium

Arbitro: Martin Atkinson