Chelsea-Watford 3-0

Vittoria senza patemi per il Chelsea che ha lasciato solo le briciole al Watford incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Frank Lampard hanno gestito nel migliore dei modi lungo tutti i 90 minuti di gioco. Il primo sussulto si ha grazie al gol di Olivier Giroud al 28'. Da quel momento il Watford non è più riuscito a rientrare in partita con il Chelsea che scappa via nel punteggio trovando altri due gol che non hanno lasciato spazio al recupero avversario. I gol di Willian al 43' e Ross Barkley al 92' hanno messo in cassaforte il risultato. Grazie al 3-0 finale la squadra capitanata da Azpilicueta fa un bel balzo in avanti in classifica



Nel corso del match il Watford non ha creato grandi pericoli alla porta di Kepa Arrizabalaga poco impegnato, autore di solo 3 parate. In questa sconfitta il portiere del Watford (Ben Foster) oltre alle 3 reti subite, ha comunque effettuato 6 parate che non hanno reso il risultato ancora più pesante.



A conferma del punteggio finale, il Chelsea ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (70%), ha effettuato più tiri (21-7), e ha battuto più calci d'angolo (5-3).



I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (654-229): si sono distinti Andreas Christensen (101), Kurt Zouma (97) e Reece James (73). Per gli ospiti, Abdoulaye Doucouré è stato il giocatore più preciso con 28 passaggi riusciti.



Olivier Giroud è stato il giocatore che ha tirato di più per il Chelsea: 6 volte di cui 3 nello specchio della porta. Per il Watford è stato Craig Dawson a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Chelsea, l'attaccante Christian Pulisic è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 15 totali). Il centrocampista Will Hughes è stato invece il più efficace nelle fila del Watford con 10 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





Chelsea (4-3-3 ): K.Arrizabalaga, A.Christensen, K.Zouma, C.Azpilicueta (Cap.), R.James, N.Kanté, R.Barkley, M.Mount, O.Giroud, C.Pulisic, Willian. All: Frank Lampard

A disposizione: T.Abraham, B.Gilmour, W.Caballero, R.Loftus-Cheek, Jorginho, Pedro, M.Alonso, C.Hudson-Odoi, A.Rüdiger.

Cambi: T.Abraham <-> O.Giroud (76'), R.Loftus-Cheek <-> W.Borges Da Silva (76'), C.Hudson-Odoi <-> M.Mount (76'), B.Gilmour <-> N.Kanté (78')



Watford (4-2-3-1 ): B.Foster, C.Dawson, C.Kabasele, Kiko Femenía, A.Mariappa, N.Chalobah, A.Doucouré, E.Capoue, I.Sarr, W.Hughes, T.Deeney (Cap.). All: Nigel Pearson

A disposizione: J.Holebas, R.Pereyra, Heurelho Gomes, João Pedro, A.Gray, C.Cathcart, D.Welbeck, T.Cleverley, A.Masina.

Cambi: D.Welbeck <-> E.Capoue (58'), A.Masina <-> F.Femenía Far (64'), T.Cleverley <-> T.Deeney (64'), R.Pereyra <-> I.Sarr (83')



Reti: 28' Giroud, 43' (R) Willian, 92' Barkley.

Ammonizioni: E.Capoue, A.Mariappa



Stadio: Stamford Bridge

Arbitro: Kevin Friend