Vincono tutte le big, goleada dello United

Nessuna sorpresa in Inghilterra. Dal terzo al quinto posto solo successi, per Leicester (101 gol per Vardy in Premier), Chelsea e Manchester United, che segna cinque gol al Bournemouth ma rimane virtualmente fuori dalla Champions, quinto a -2 e -3 proprio da Chelsea e Leicester. Ok anche l'Arsenal, che scatta per l'Europa League

Vincono tutte. E le distanze rimangono invariate. Con cinque turni e ancora quindici punti sul campo non cambia la situazione nella parte alta della classifica di Premier. Col Liverpool già campione e il City saldamene secondo, il finale col thriller sarà per la prossima Champions League: tre squadre e soli due posti in quattro punti. Dopo il primo scatto salvezza alle 13.30 del Brighton (1-0 sul Norwich sempre più ultimo e +7 sulla zona calda), sono Leicester e Manchester United a trovare la vittoria. Le foxes battono 3-0 il Palace con una doppietta di Jamie Vardy, che entra nel club dei centenari del gol della Premier a quota 101 centri. Ancora meglio fa lo United, che rifila cinque reti al Bournemouth, penultimo ma con solo un punto da recuperare per la salvezza. Due assist e un gol per il decisivo Bruno Fernandes, che dal suo arrivo a Manchester è stato coinvolto in una rete ogni settanta minuti di gioco (Opta) per il club, contribuendo al momentaneo sorpasso sul Chelsea di Lampard al quarto posto. La risposta, e la riconquista della piazza da Champions, è arrivata immediata da parte dei blues, autori di un secco 3-0 in serata sul Watford in piena lotta salvezza. Gol di Giroud, Willian e Barkley. Nel tardo pomeriggio vittoria anche dell'Arsenal, la terza di fila in campionato e contro il Wolverhampton una posizione avanti in classifica. Momentanea settima piazza (che potrebbe valere l'Europa League) per Arteta a -3 proprio dai Wolves.