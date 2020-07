Wolves-Arsenal 0-2

Due gol subiti e zero punti portati a casa. Non è stata una gran giornata per il Wolverhampton. La squadra di Espírito Santo, dopo essere andata sotto nel punteggio, non ha avuto la giusta reazione per riequilibrare le cose e così l'Arsenal ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che permettono agli uomini di Arteta di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. L' equilibrio resta intatto fino al 43' quando arriva la rete di Saka. Arsenal che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall'altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero al Wolverhampton. Puntuale arriva al 86' il gol di Lacazette che chiude i giochi

Nel corso del match il Wolverhampton non ha creato grandi pericoli alla porta di Emiliano Martínez poco impegnato: ha effettuato una sola parata.



E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. L'Arsenal ha battuto più calci d'angolo (5-3). Il Wolverhampton, invece, ha avuto un maggior possesso palla (52%) e ha effettuato più tiri totali (10-8).



Rúben Neves (Wolverhampton) è stato il migliore per numero di passaggi completati (71), superando in questa speciale classifica anche David Luiz, il più preciso nelle fila dell'Arsenal (62). Il giocatore del Wolverhampton ha avuto la meglio anche nel dato relativo ai passaggi effettuati nella trequarti avversaria (13-3).



Eddie Nketiah nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Arsenal: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Wolverhampton è stato Adama Traoré a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nell'Arsenal, l'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (6 sui 11 totali). L'attaccante Adama Traoré è stato invece il più efficace nelle fila del Wolverhampton con 9 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (12).





Wolverhampton (3-5-2 ): Rui Patrício, C.Coady (Cap.), W.Boly, R.Saïss, João Moutinho, Jonny, L.Dendoncker, Rúben Neves, M.Doherty, A.Traoré, R.Jiménez. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: Diogo Jota, Pedro Neto, M.Gibbs-White, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, O.Buur, M.Kilman, L.Campana, J.Ruddy.

Cambi: D.Teixeira da Silva <-> L.Dendoncker (55'), P.Lomba Neto <-> M.Doherty (72'), M.Gibbs-White <-> J.Santos Moutinho (89')



Arsenal (3-4-3 ): E.Martínez, David Luiz, S.Mustafi, S.Kolasinac, K.Tierney, Cédric Soares, G.Xhaka, D.Ceballos, P.Aubameyang (Cap.), B.Saka, E.Nketiah. All: Mikel Arteta

A disposizione: L.Torreira , Sokratis, M.Macey, R.Holding, A.Maitland-Niles, H.Bellerín, A.Lacazette, J.Willock, R.Nelson.

Cambi: A.Maitland-Niles <-> K.Tierney (56'), J.Willock <-> B.Saka (76'), H.Bellerín <-> C.Alves Soares (76'), L.Torreira <-> D.Ceballos (83')



Reti: 43' Saka, 86' Lacazette.

Ammonizioni: D.Luiz Moreira Marinho, A.Maitland-Niles, L.Torreira, G.Xhaka, R.Saïss, C.Coady



Stadio: Molineux Stadium

Arbitro: Michael Oliver