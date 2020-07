Everton-Southampton 1-1

E' successo tutto nei primi 45 minuti di gara con le due squadre che hanno trovato la via del gol. A sbloccare il match ci ha pensato il Southampton ma il vantaggio non è durato molto dato che al rientro negli spogliatoi la parità era già stata ristabilita. Nei secondi 45 minuti di gioco non sono arrivate altre reti con entrambe le squadre che hanno preferito chiudere ogni spazio. Anche in quest'ottica possiamo leggere i cambi effettuati. L'imperativo, era provarci evitando però di uscire con una sconfitta che avrebbe complicato non poco la situazione di classifica.



Il Southampton è riuscito a passare in vantaggio al 31° minuto grazie al gol di Danny Ings, l'Everton è però riuscita a replicare pareggiando l'incontro prima della fine del primo tempo con Richarlison. Nel secondo tempo le squadre non si sono fatte del male, concludendo l'incontro con lo stesso risultato del primo.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: sia Jordan Pickford (Everton) che Alex McCarthy (Southampton) hanno effettuato 3 interventi a testa.



Per il Southampton l'assist è stato effettuato da Stuart Armstrong, mentre nell'Everton il passaggio decisivo per il gol è di Lucas Digne. Nessuna espulsione nelle due squadre, ma molto agonismo in campo con 6 cartellini gialli in totale (3 per parte).



Nonostante il pareggio, il Southampton ha avuto a lungo il controllo del match: ha mantenuto più possesso palla (60%), ha effettuato più tiri (17-11), e ha battuto più calci d'angolo (5-3) dell'Everton.



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (406-234): si sono distinti Ryan Bertrand (47), Jack Stephens (46) e James Ward-Prowse (39). Per i padroni di casa, Yerry Mina è stato il giocatore più preciso con 37 passaggi riusciti.



Lucas Digne nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Everton con 3 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Southampton è stato James Ward-Prowse a provarci con maggiore insistenza concludendo 5 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nell'Everton, il difensore Digne è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (11 sui 16 totali). Il difensore Kyle Walker-Peters è stato invece il più efficace nelle fila del Southampton con 9 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Everton (4-4-2 ): J.Pickford, S.Coleman (Cap.), L.Digne, Y.Mina, M.Keane, André Gomes, T.Davies, A.Gordon, A.Iwobi, Richarlison, D.Calvert-Lewin. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: L.Baines, J.Branthwaite, D.Sidibé, G.Sigurdsson, M.Stekelenburg, Bernard, M.Kean, T.Walcott, B.Baningime.

Cambi: G.Sigurdsson <-> A.Tavares Gomes (42'), D.Sidibé <-> A.Iwobi (45'), M.Kean <-> D.Calvert-Lewin (68'), B.Anício Caldeira Duarte <-> A.Gordon (74')



Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, K.Walker-Peters, J.Bednarek, J.Stephens, R.Bertrand, N.Redmond, O.Romeu, J.Ward-Prowse (Cap.), S.Armstrong, C.Adams, D.Ings. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: K.Danso, W.Smallbone, A.Jankewitz, P.Højbjerg, M.Obafemi, S.Long, J.Vokins, A.Gunn, W.Ferry.

Cambi: P.Højbjerg <-> O.Romeu (70'), S.Long <-> C.Adams (70'), W.Smallbone <-> S.Armstrong (88')



Reti: 31' Ings (Southampton), 43' Richarlison (Everton).

Ammonizioni: R.de Andrade, D.Calvert-Lewin, L.Digne, S.Armstrong, J.Stephens, J.Bednarek



Stadio: Goodison Park

Arbitro: Lee Mason