L'allenatore portoghese, che sta per concludere un campionato complicato, lancia la sfida in vista del prossimo anno: "Ci sono molti motivi per credere che sarà un'annata diversa. Sono convinto che nelle prossime tre stagioni possiamo vincere dei trofei" PREMIER LEAGUE, I RISULTATI DEL SABATO

Con 25 trofei conquistati in quasi 20 anni di carriera, Josè Mourinho non può certo accontentarsi di una posizione di metà classifica in Premier League. La stagione del suo Tottenham si sta per concludere e a 4 gare dal termine, il campionato degli Spurs non si può certo definire indimenticabile: la qualificazione in Champions League è ormai lontanissima e l'allenatore portoghese si trova a dover lottare punto a punto per partecipare alla prossima edizione dell'Europa League. Inevitabile come l'allenatore portoghese cominci già a guardare al prossimo anno. E l'obiettivo di Mourinho rimane lo stesso di sempre, conquistare titoli: "Quanto tempo ci e' voluto a Jurgen Klopp per vincere a Liverpool? Quattro stagioni. Acquisto di uno dei migliori portieri del mondo, acquisto di uno dei migliori difensori centrali del mondo e cosi' via e cosi' via. Sono concentrato sul mio contratto triennale. Credo che in questo arco temporale possiamo vincere dei trofei".