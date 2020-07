In diretta su Sky tutte le 10 partite della 35^ giornata del campionato inglese: tutti gli incontri in onda con lo "Sky Virtual Audio" per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Domenica il Superderby a Londra, Spurs contro Gunners

Se per il titolo la questione è già stata chiusa da tempo dal Liverpool, l'attenzione in Premier è rivolta all’Europa, con diverse squadre alla ricerca di un posto in Champions e in Europa League. Fra queste anche il Tottenham e l’Arsenal, che domenica a Londra daranno vita a un superderby che potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Football alle ore 17.30. In classifica, “Gunners” attualmente ottavi con 50 punti, “Spurs” subito dietro con 48. Difficile, a quattro turni dal termine, centrare la Champions, con l’ultimo posto utile attualmente occupato dal Leicester, quarto a quota 59. Più realistico pensare all’Europa League, obiettivo diventato primario per entrambi i club. Il match del Tottenham Hotspurs Stadium live anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Per tutti e 10 gli incontri di questa giornata, sarà attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno