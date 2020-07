Bournemouth-Leicester 4-1

Il Bournemouth va sotto, pareggia e poi scappa via portandosi a casa i tre punti. Succede tanto nella partita che vedeva la squadra di Howe opposta al Leicester. Il punteggio finale può farci pensare a un match poco equilibrato ma almeno per una parte di gara la storia non è stata come ce la si potrebbe immaginare. E' infatti il Leicester a passare in vantaggio quando erano trascorsi 23 minuti dal fischio d'inizio. Da quel momento è iniziata una partita condotta in maniera ultraoffensiva da parte del Bournemouth che non ha atteso molto prima di riequilibrare le sorti del match per poi dilagare nel punteggio. Al 90° il pubblico può ritenersi soddisfatto dello spettacolo offerto visto il 4-1 finale Il Leicester ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di Çaglar Söyüncü per rosso diretto al 67°.



In questa vittoria del Bournemouth da segnalare i gol di Solanke, uno sfortunato autogol di Jonny Evans, ed il terzo gol realizzato grazie da Junior Stanislas. Il gol della bandiera per il Leicester è stato realizzato da Jamie Vardy.







Nonostante la netta sconfitta, il Leicester ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (56%), ha effettuato più tiri (13-10), e ha battuto più calci d'angolo (6-2).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (433-304): si sono distinti Youri Tielemans (55), Wilfred Ndidi (49) e Evans (48). Per i padroni di casa, Rico è stato il giocatore più preciso con 43 passaggi riusciti.



Junior Stanislas è stato il giocatore che ha tirato di più per il Bournemouth: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Leicester è stato Jamie Vardy a provarci con maggiore insistenza concludendo 5 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Bournemouth, il difensore Rico è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (9) perdendone soltanto due. Il difensore Jonny Evans è stato invece il più efficace nelle fila del Leicester con 11 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Bournemouth (4-4-2 ): A.Ramsdale, N.Aké (Cap.), L.Kelly, D.Rico, J.Stacey, D.Brooks, A.Danjuma Groeneveld, J.Lerma, D.Gosling, D.Solanke, Callum Wilson. All: Eddie Howe

A disposizione: J.Stanislas, P.Billing, Lewis Cook, A.Surman, A.Boruc, S.Surridge, Harry Wilson, J.Simpson, Steve Cook.

Cambi: S.Cook <-> N.Aké (40'), J.Stanislas <-> A.Danjuma Groeneveld (45'), P.Billing <-> D.Gosling (45'), L.Cook <-> D.Brooks (81')



Leicester (3-4-1-2 ): K.Schmeichel (Cap.), J.Evans, J.Justin, Ç.Söyüncü, M.Albrighton, Wilfred Ndidi, C.Fuchs, Y.Tielemans, J.Vardy, K.Iheanacho, A.Pérez. All: Brendan Rodgers

A disposizione: D.Ward, W.Morgan, D.Gray, N.Mendy, H.Barnes, D.Praet, M.James, H.Choudhury, R.Bennett.

Cambi: R.Bennett <-> M.Albrighton (16'), D.Praet <-> K.Iheanacho (45'), H.Barnes <-> A.Pérez (71')



Reti: 23' Vardy (Leicester), 66' (R) Stanislas (Bournemouth), 67' Solanke (Bournemouth), 83' Aut. Evans (Leicester), 87' Solanke (Bournemouth).

Ammonizioni: D.Gosling, J.Stanislas, O.Ndidi

Espulsioni: Söyüncü (67°)



Stadio: Vitality Stadium

Arbitro: Stuart Attwell