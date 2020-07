Wolves-Everton 3-0

Il match valido per la trentacinquesima giornata della Premier League ha visto il Wolverhampton battere nettamente l'Everton. La squadra di Nuno Espírito Santo non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. La rete di Dendoncker ha dato il via allo show che non ha di certo deluso il pubblico di casa

Vittoria senza patemi per il Wolverhampton che ha lasciato solo le briciole all'Everton incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Nuno Espírito Santo hanno gestito al meglio per tutta la durata del match. Il match vive il suo primo momento chiave al 46' con la rete firmata da Leander Dendoncker . Da lì in avanti la gara è completamente girata con il Wolverhampton che ha continuato ad attaccare mettendo all'angolo l'Everton. La squadra di Ancelotti ha incassato altre due reti e ha alzato bandiera bianca. Il raddoppio è firmato da Raúl Jiménez al 47' che rende più semplice la vita ai suoi compagni. La rete del definitivo 3-0 arriva invece con Diogo Jota al 74'. Grazie al 3-0 finale la squadra capitanata da Coady fa un bel balzo in avanti in classifica



Nel corso del match l'Everton non ha creato grandi pericoli alla porta di Rui Patrício poco impegnato, autore di solo 2 parate.



A conferma della vittoria finale, il Wolverhampton ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (55%), ha effettuato più tiri (14-6), e ha battuto più calci d'angolo (5-2).



Rúben Neves (Wolverhampton) è stato il migliore per numero di passaggi completati (82), superando anche Gylfi Sigurdsson, il più preciso nelle fila dell'Everton (64). Il giocatore del Wolverhampton migliore anche nei passaggi effettuati nella trequarti avversaria (9 contro 5 di Gylfi Sigurdsson).



Raúl Jiménez è stato il giocatore che ha tirato di più per il Wolverhampton: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per l'Everton è stato Dominic Calvert-Lewin a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte, entrambe nello specchio della porta.

Nel Wolverhampton, il centrocampista Matt Doherty è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (7 sui 13 totali). Il difensore Lucas Digne è stato invece il più efficace nelle fila dell'Everton con 5 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (8).





Wolverhampton (3-4-3 ): Rui Patrício, W.Boly, R.Saïss, C.Coady (Cap.), Rúben Neves, Jonny, L.Dendoncker, M.Doherty, R.Jiménez, Pedro Neto, Daniel Podence. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: Bruno Jordão, M.Kilman, Diogo Jota, João Moutinho, M.Gibbs-White, O.Buur, J.Ruddy, A.Traoré, Rúben Vinagre.

Cambi: D.Teixeira da Silva <-> P.Lomba Neto (56'), A.Traoré <-> D.Castelo Podence (71'), J.Santos Moutinho <-> R.Jiménez (78')



Everton (3-5-2 ): J.Pickford, L.Digne, M.Keane, Y.Mina, L.Baines (Cap.), G.Sigurdsson, T.Davies, T.Walcott, A.Gordon, D.Calvert-Lewin, Richarlison. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: D.Sidibé, João Virgínia, M.Kean, Bernard, M.Stekelenburg, S.Coleman, J.Branthwaite, A.Iwobi, B.Baningime.

Cambi: S.Coleman <-> Y.Mina (31'), J.Branthwaite <-> L.Baines (45'), A.Iwobi <-> A.Gordon (56'), B.Anício Caldeira Duarte <-> T.Walcott (56')



Reti: 46' Dendoncker, 47' (R) Jiménez, 74' Diogo Jota.

Ammonizioni: L.Digne, M.Keane



Stadio: Molineux Stadium

Arbitro: Anthony Taylor