Crystal Palace-Man United 0-2

Spesso si dice che il 2-0 è il risultato più difficile da gestire e invece, nella gara di oggi, non ci sono state sorprese o rimonte. I tre punti sono andati nelle tasche di chi aveva sbloccato la partita. Il Manchester United ha risolto la sfida contro il Crystal Palace con un 2-0 che ha visto la squadra di Solskjær sbloccare il match al46' con il gol di Rashford. Forte del vantaggio conquistato, il Manchester United ha continuato a cercare di fare la partita alla ricerca di un gol che avrebbe dato maggior tranquillità. Dall'altra parte però c'è stata un minimo di battaglia con il Crystal Palace che ha provato a ribattere colpo su colpo ma che non ha trovato il gol che avrebbe potuto raccontarci un finale diverso. La rete di Martial al 78' ha chiuso ogni discorso.

Nonostante non sia riuscito a segnare il Crystal Palace ha creato pericoli alla porta di David de Gea molto impegnato, autore di 5 parate.



A conferma della vittoria finale, il Manchester United ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (59%), ha effettuato più tiri (17-13), e ha battuto più calci d'angolo (7-2).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (546-334): si sono distinti Paul Pogba (79), Maguire (67) e Victor Lindelöf (67). Per i padroni di casa, Luka Milivojevic è stato il giocatore più preciso con 46 passaggi riusciti.



Bruno Fernandes nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester United: 6 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Crystal Palace è stato Wilfried Zaha a provarci con maggiore insistenza concludendo 5 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Manchester United, il difensore Harry Maguire è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (10) perdendone soltanto due. Il centrocampista Andros Townsend è stato invece il più efficace nelle fila del Crystal Palace con 14 contrasti vinti (23 effettuati in totale).





Crystal Palace (4-4-2 ): V.Guaita, M.Sakho, J.Ward, S.Dann, P.van Aanholt, A.Townsend, L.Milivojevic (Cap.), J.McCarthy, J.McArthur, W.Zaha, J.Ayew. All: Roy Hodgson

A disposizione: C.Kouyaté, J.Schlupp, T.Mitchell, W.Hennessey, M.Meyer, J.Riedewald, M.Kelly, S.Woods, B.Pierrick.

Cambi: J.Schlupp <-> J.McArthur (72'), J.Riedewald <-> J.McCarthy (83'), T.Mitchell <-> P.van Aanholt (84')



Manchester United (4-2-3-1 ): D.de Gea, H.Maguire (Cap.), T.Fosu-Mensah, V.Lindelöf, A.Wan-Bissaka, M.Greenwood, Bruno Fernandes, S.McTominay, M.Rashford, P.Pogba, A.Martial. All: Ole Gunnar Solskjær

A disposizione: O.Ighalo , S.Romero, J.Lingard, D.James, Diogo Dalot, N.Matic, E.Bailly, Fred, J.Mata.

Cambi: J.Lingard <-> M.Greenwood (62'), N.Matic <-> S.McTominay (63')



Reti: 46' Rashford, 78' Martial.

Ammonizioni: A.Wan-Bissaka, H.Maguire, L.Milivojevic



Stadio: Selhurst Park

Arbitro: Graham Scott