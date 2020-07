West Ham-Watford 3-1

Dopo aver sbloccato la partita, il West Ham ha sempre condotto nel punteggio fino al triplice fischio, finendo la giornata con tre punti in più in classifica rispetto a quelli che aveva a colazione. Durante il match giocato contro il Watford, sembrava che la squadra di Moyes potesse anche regalare un clean sheet a Lukasz Fabianski. Così non è stato con buona pace del portiere che, siamo sicuri, avrà celebrato ugualmente la vittoria. Lo 0-0 d'inizio partita resta tale fino al 6° minuto quando la rete di Michail Antonio spezza l'equilibrio. Inizia poi quella classica fase nella quale c'è chi vorrebbe trovare il gol della sicurezza senza però rischiare di subire il pareggio, e chi invece deve trovare il gol per riportare tutto in parità. 'Vince' la ricerca del doppio vantaggio che si concretizza al 10. La rete del Watford è di fatto inutile. Vince il West Ham per 3-1.



Dopo che Troy Deeney ha portato in vantaggio il West Ham al 6°, Tomas Soucek (10°.) e Declan Rice (36°) con le loro reti hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 3-0. Il Watford è riuscito ha realizzare il gol della bandiera nel secondo tempo con Troy Deeney al 49° minuto.







E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il West Ham ha battuto più calci d'angolo (9-3). Il Watford, invece, ha avuto un maggior possesso palla (58%) e ha effettuato più tiri totali (14-10).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (325-186): si sono distinti Tom Cleverley (50), Will Hughes (44) e Dawson (39). Per i padroni di casa, Noble è stato il giocatore più preciso con 31 passaggi riusciti.



Declan Rice è stato il giocatore che ha tirato di più per il West Ham: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Watford è stato Danny Welbeck a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel West Ham, il centrocampista Soucek è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (16 sui 20 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (58%). Il difensore Craig Dawson è stato invece il più efficace nelle fila del Watford con 11 contrasti vinti (19 effettuati in totale).





West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, I.Diop, A.Cresswell, B.Johnson, A.Ogbonna, P.Fornals, M.Noble (Cap.), D.Rice, T.Soucek, J.Bowen, M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: J.Wilshere, A.Masuaku, C.Coventry, Felipe Anderson, D.Randolph, M.Lanzini, F.Balbuena, S.Haller, A.Yarmolenko.

Cambi: S.Haller <-> P.Fornals (72'), A.Yarmolenko <-> J.Bowen (81'), F.Balbuena <-> M.Antonio (94')



Watford (4-2-3-1 ): B.Foster, C.Kabasele, C.Dawson, Kiko Femenía, A.Masina, T.Cleverley, A.Doucouré, I.Sarr, W.Hughes, D.Welbeck, T.Deeney (Cap.). All: Nigel Pearson

A disposizione: A.Gray, I.Pussetto, Heurelho Gomes, N.Chalobah, João Pedro, C.Cathcart, Domingos Quina, A.Mariappa, R.Pereyra.

Cambi: A.Mariappa <-> A.Masina (45'), A.Gray <-> T.Deeney (67'), N.Chalobah <-> A.Doucouré (72'), J.Junqueira de Jesus <-> D.Welbeck (86')



Reti: 6' Antonio (West Ham), 10' Soucek (West Ham), 36' Rice (West Ham), 49' Deeney (Watford).

Ammonizioni: T.Cleverley, W.Hughes



Stadio: London Stadium

Arbitro: Martin Atkinson