Sognava un tatuaggio che gli permettesse di ricordare per sempre la vittoria in Carabao Cup del suo Newcastle, ma non aveva fatto bene i conti con il mondo del web, dove non tutto è eterno… e un link può anche essere cancellato. Tra tutti i tatuaggi possibili, infatti, l’imprudente tifoso dei Magpies aveva scelto di farsi disegnare sul polpaccio un QR code che, se scansionato con lo smatphone, rimandava a un video su YouTube dell’esultanza di Dan Burn, autore del gol vittoria che ha consegnato il trofeo – atteso da settant’anni – al Newcastle, nella finale giocata contro il Liverpool. Rimandava, perché il video è stato rimosso dopo che diversi tifosi avversari si erano mobilitati affinché YouTube lo cancellasse, e adesso il suo tatuaggio-QR code mostra un link inesistente.