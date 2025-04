Tonali, contro il Brentford un gol pesante che regala al Newcastle la vittoria e il quinto posto momentaneo in classifica, che riporterebbe i Magpies in Champions League. Ma era un tiro o un cross? L'ha spiegato lo stesso centrocampista nel post-partita: "Al 70% era cross, al 30% un tiro. E' andata via bella forte, tesa. È stata difficile per il portiere ma è vero: sono stato un po’ fortunato"

NEWCASTLE-BRENTFORD 2-1, HIGHLIGHTS