Liverpool-Chelsea 5-3

Vittoria più netta di quanto non dica il risultato finale per il Liverpool che non ha sofferto più di tanto nella sfida contro il Chelsea. La squadra di Frank Lampard non ha iniziato nel migliore dei modi e la gara è proseguita con le azioni da gol che si susseguivano minuto dopo minuto. Il Chelsea ha continuato a subire la pressione avversaria senza avere subito una reazione tale da far pensare ad un pronto recupero. Partenza in quarta degli uomini di Jürgen Klopp che prima sbloccano la gara e che poi trovano la rete del doppio vantaggio. Sono passati 38 minuti e la gara prende già una piega abbastanza precisa. Dall'altra parte il Chelsea ha provato ad iniziare una rincorsa che fin da subito si è dimostrata molto difficile e per quanto i gol segnati siano stati 3 alla fine i punti non sono arrivati. Le difese si sono prese un giro di riposo, magari in futuro torneranno ad essere protagoniste ma pubblico allo stadio e spettatori in poltrona ringraziano sentitamente per lo show offerto.



Le reti di Naby Keita e Trent Alexander-Arnold al 23° e 38° minuto hanno portato in vantaggio il Liverpool per 2-0. Le altre reti dell'incontro sono state segnate da: Wijnaldum (Liverpool) al 43°, Giroud (Chelsea) al 48°, Barbosa de Oliveira (Liverpool) al 55° e Abraham (Chelsea) al 61° minuto.







A conferma della vittoria finale, il Liverpool ha battuto più calci d'angolo (7-0). In parità il numero dei tiri totali (10)e di quelli nello specchio della porta (7). In perfetto equilibrio anche il possesso palla.



Kurt Zouma (Chelsea) è stato il migliore per numero di passaggi completati (77), superando in questa speciale classifica anche Virgil van Dijk, il più preciso nelle fila del Liverpool (65). Il giocatore del Chelsea ha avuto la meglio anche nel dato relativo ai passaggi effettuati nella trequarti avversaria (8-3).



Mohamed Salah nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Liverpool: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Chelsea è stato Christian Pulisic a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Liverpool, l'attaccante Sadio Mané è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 18 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (59%). Il centrocampista Marcos Alonso è stato invece il più efficace nelle fila del Chelsea con 5 contrasti vinti (8 effettuati in totale).





Liverpool (4-3-3 ): Alisson, A.Robertson, T.Alexander-Arnold, V.van Dijk (Cap.), J.Gomez, G.Wijnaldum, Fabinho, N.Keita, Mohamed Salah, Roberto Firmino, S.Mané. All: Jürgen Klopp

A disposizione: C.Jones, J.Milner, A.Oxlade-Chamberlain, D.Lovren, A.Lallana, T.Minamino, D.Origi, X.Shaqiri, Adrián.

Cambi: J.Milner <-> G.Wijnaldum (66'), C.Jones <-> N.Keita (66'), A.Oxlade-Chamberlain <-> M.Salah Ghaly (79'), T.Minamino <-> R.Barbosa de Oliveira (87')



Chelsea (3-4-2-1 ): K.Arrizabalaga, A.Rüdiger, C.Azpilicueta (Cap.), K.Zouma, M.Alonso, R.James, M.Kovacic, Jorginho, Willian, O.Giroud, M.Mount. All: Frank Lampard

A disposizione: C.Hudson-Odoi, Pedro, C.Pulisic, F.Tomori, Emerson, T.Abraham, A.Christensen, R.Loftus-Cheek, W.Caballero.

Cambi: T.Abraham <-> O.Giroud (59'), C.Pulisic <-> W.Borges Da Silva (59'), C.Hudson-Odoi <-> M.Mount (59'), E.Palmieri dos Santos <-> M.Alonso (88')



Reti: 23' Keita (Liverpool), 38' Alexander-Arnold (Liverpool), 43' Wijnaldum (Liverpool), 48' Giroud (Chelsea), 55' Roberto Firmino (Liverpool), 61' Abraham (Chelsea), 73' Pulisic (Chelsea), 84' Oxlade-Chamberlain (Liverpool).

Ammonizioni: J.Gomez



Stadio: Anfield

Arbitro: Andre Marriner