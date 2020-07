Man United-West Ham 1-1

Alla fine è pari e patta tra il Manchester United e il West Ham con entrambe le squadre che escono dal campo con un punto in più in classifica. Il gol di Mason Greenwood al minuto 51 ha permesso al Manchester United di ribattere alla rete realizzata da Antonio che aveva aperto le danze. Gara che si è chiusa con il risultato di 1-1



Il West Ham è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Michail Antonio segnato nei minuti di recupero (47°), la rete del pareggio è arrivata nel secondo tempo con Greenwood.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: 3 parate per Lukasz Fabianski (West Ham), mentre David de Gea (Manchester United) ha dovuto compiere 2 interventi.







Nonostante il risultato finale di parità, il West Ham ha avuto il controllo del match nel numero dei tiri totali (12-11) e sui calci d'angolo battuti (3-2). Il Manchester United, invece, ha avuto un maggior possesso palla (57%)



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (526-347): si sono distinti Nemanja Matic (89), Paul Pogba (73) e Harry Maguire (60). Per gli ospiti, Mark Noble è stato il giocatore più preciso con 57 passaggi riusciti.



Mason Greenwood è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester United: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il West Ham è stato Michail Antonio a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Manchester United, l'attaccante Martial pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (7, ma con un numero uguale di duelli persi). Il difensore Angelo Ogbonna è stato invece il più efficace nelle fila del West Ham con 7 contrasti vinti (11 effettuati in totale).





Manchester United (4-2-3-1 ): D.de Gea, V.Lindelöf, T.Fosu-Mensah, H.Maguire (Cap.), B.Williams, M.Greenwood, N.Matic, M.Rashford, Bruno Fernandes, P.Pogba, A.Martial. All: Ole Gunnar Solskjær

A disposizione: Fred, J.Mata, S.McTominay, Diogo Dalot, S.Romero, J.Lingard, D.James, O.Ighalo, A.Wan-Bissaka.

Cambi: A.Wan-Bissaka <-> T.Fosu-Mensah (45'), O.Ighalo <-> M.Rashford (85')



West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, A.Cresswell, B.Johnson, A.Ogbonna, I.Diop, J.Bowen, M.Noble (Cap.), P.Fornals, D.Rice, T.Soucek, M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: C.Coventry, F.Balbuena, A.Yarmolenko, Felipe Anderson, D.Randolph, A.Masuaku, J.Wilshere, M.Lanzini, S.Haller.

Cambi: A.Masuaku <-> A.Cresswell (75'), S.Haller <-> M.Antonio (78'), A.Yarmolenko <-> J.Bowen (91')



Reti: 47' (R) Antonio (West Ham), 51' Greenwood (Manchester United).

Ammonizioni: T.Fosu-Mensah, M.Rashford, B.Borges Fernandes, A.Masuaku



Stadio: Old Trafford

Arbitro: Paul Tierney