Leicester-Man United 0-2

Il Leicester esce dal campo con una sconfitta. La squadra di Rodgers, dopo lo svantaggio iniziale, non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio per tornare in partita e così il Manchester United ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che consentono agli uomini di Solskjær di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. La gara resta in parità fino al 71' quando arriva la rete di Bruno Fernandes. Manchester United che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall'altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero al Leicester. Puntuale arriva al 98' il gol di Lingard che chiude i giochiIl Leicester ha dovuto giocare gli ultimi minuti di recupero in inferiorità numerica, per l'espulsione di Jonny Evans per rosso diretto al minuto 94.

Nel corso del match il Leicester non ha creato grandi pericoli alla porta di David de Gea poco impegnato, autore di solo 3 parate.



In questa sconfita sconfitta, il Leicester ha prevalso solo nel numero di tiri totali (14-7). Mentre il Manchester United ha avuto un maggiore possesso palla (53%).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (419-345): si sono distinti Nemanja Matic (61), Brandon Williams (54) e Aaron Wan-Bissaka (53). Per i padroni di casa, James Justin è stato il giocatore più preciso con 50 passaggi riusciti.



Marcus Rashford nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester United: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Leicester è stato Jamie Vardy a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Manchester United, il centrocampista Paul Pogba pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (9, ma con un numero uguale di duelli persi). Il centrocampista Wilfred Ndidi è stato invece il più efficace nelle fila del Leicester con 11 contrasti vinti (16 effettuati in totale).





Leicester (3-5-2 ): K.Schmeichel, J.Justin, J.Evans, W.Morgan (Cap.), L.Thomas, M.Albrighton, Y.Tielemans, H.Choudhury, Wilfred Ndidi, K.Iheanacho, J.Vardy. All: Brendan Rodgers

A disposizione: D.Gray, M.James, N.Mendy, H.Barnes, D.Praet, A.Pérez, R.Bennett, D.Ward, G.Hirst.

Cambi: A.Pérez <-> K.Iheanacho (58'), D.Gray <-> M.Albrighton (73'), H.Barnes <-> Y.Tielemans (73'), D.Praet <-> H.Choudhury (73')



Manchester United (4-2-3-1 ): D.de Gea, V.Lindelöf, B.Williams, A.Wan-Bissaka, H.Maguire (Cap.), N.Matic, M.Rashford, M.Greenwood, Bruno Fernandes, P.Pogba, A.Martial. All: Ole Gunnar Solskjær

A disposizione: E.Bailly , J.Lingard, S.Romero, D.James, T.Fosu-Mensah, J.Mata, Fred, S.McTominay, O.Ighalo.

Cambi: J.Lingard <-> M.Greenwood (77'), S.McTominay <-> B.Borges Fernandes (86'), T.Fosu-Mensah <-> M.Rashford (97'), O.Ighalo <-> A.Martial (97')



Reti: 71' (R) Bruno Fernandes, 98' Lingard.

Ammonizioni: H.Maguire, V.Lindelöf, P.Pogba, B.Williams, J.Evans, J.Vardy

Espulsioni: Evans (94°)



Stadio: King Power Stadium

Arbitro: Martin Atkinson