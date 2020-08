L'allenatore del City a DAZN parla dell'obiettivo Champions per il suo Manchester City: "Bisogna vincerla perché non so cosa proverei nel vedere che ancora non è successo". Poi loda Klopp: "E' il rivale più duro mai affrontato"

"Klopp il rivale più duro mai affrontato"

Guardiola ripercorre la stagione appena trascorsa trovando spazio anche per affrontare una tematica comune: il coronavirus, temibile avversario che ha modificato anche i meccanismi che ruotano intorno al mondo del calcio e che spera non andra' ad allontanare i tifosi, cuore pulsante di questo sport. "Speriamo di non allontanarci dal tifoso e dedicarci solo al business - afferma l'allenatore del Manchester City - In questo momento si può solo pensare al business perché il tifoso non può venire allo stadio. Ma non è un problema solo del calcio, è un problema che riguarda negozi, ristoranti, i lavoratori in generale, i musicisti, le librerie? Nel mondo tutti i servizi si stanno riadattando a questa situazione". Guardiola parla poi del Liverpool di Klopp: "Il rivale più duro che abbia mai affrontato nella mia carriera è il Liverpool di quest'anno e dello scorso. Domina in tutto. Se ti lasci dominare ti blocca in area e non ne esci più. E quando li domini, corrono come nessun altro. E sono velocissimi nell'indietreggiare. Sono molto forti anche nella strategia". E sull'allenatore del Real Madrid Zidane avversario in Champions: "Se ha fatto quello che ha fatto, vincendo tre Champions consecutive e togliendo tre titoli al Barcellona quando il Barcellona ha dominato negli ultimi 10 anni come mai nessuno nel mondo, dimostra la sua capacità".