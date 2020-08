Juventus-Lione. In palio un posto per la Final Eight di Champions: ritorno degli ottavi di finale a Torino tra i bianconeri e i francesi, vittoriosi 1-0 lo scorso 26 febbraio. Sarri obbligato a rimontare per iscriversi tra le migliori otto a Lisbona. Higuain titolare con CR7 e Bernardeschi, panchina per Dybala. Pjanic in regia, c'è anche De Ligt. Dall'altra parte occhio a Depay. Diretta alle ore 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.