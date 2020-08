Premier, si parte il 12 settembre: tutte le date

La Premier League 2020-21 prenderà il via il prossimo 12 settembre, per concludersi il 23 di maggio. Il calendario completo dei 380 match sarà svelato entro venerdì 21 agosto. Tutta la Premier League è su Sky Sport

La Premier League ha svelato le date per il prossimo campionato 2020-21, in cui partirà la caccia al Liverpool campione. Il torneo comincerà nel weekend del 12 settembre, per concludersi il 23 di maggio. Si giocherà ovviamente anche sotto le festività natalizie, con giornate previste il 19 dicembre, il 26 (Boxing Day), 28 e 2 gennaio. Il calendario completo delle 380 gare di Premier, da seguire sempre su Sky Sport, sarà comunicato entro venerdì 21 agosto.