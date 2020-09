Il capitano dei Reds ha inviato un regalo e una toccante lettera al suo ex compagno di squadra Dejan Lovren passato in estate allo Zenit: "Hai doti umane incredibili, sei tu stesso un capitano". Il croato ha voluto ringraziarlo pubblicamente su Twitter: "Non ci sono parole, solo lacrime"

Un'amicizia iniziata sei anni fa e un rapporto solidificato dalla vita di spogliatoio e dalle vittorie. Dejan Lovren ha lasciato il Liverpool in estate per trovare nuove opportunità con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, ma il capitano dei Reds, Jordan Henderson, non ha dimenticato quello che ha fatto il difensore croato per il club e ha voluto omaggiarlo con un regalo: una copia del trofeo della Premier League conquistata dal Liverpool dopo trent'anni e una lettera toccante che Lovren ha postato sul proprio profilo Twitter.

"Impossibile pensare a un Liverpool senza di te - si legge nella lettera - Sei stato una figura importantissima nell'aiutarci ad essere ciò che siamo ora, vincitori e campioni. Spero che ti renda conto che nel calcio sei uno dei migliori al mondo per quello che hai fatto. A noi e alla Croazia ci hai insegnato la tua mentalità di non mollare mai e continuare a combattere. Non potrò mai dimenticare il supporto che mi hai dato nell'aiutarmi a condurre questa squadra, sei tu stesso un capitano senza bisogno di indossare una fascia, tutti ti ammiriamo. Fuori dal campo hai qualità umane incredibili. Mi manchi già... Spero tu ti renda conto quanto hai fatto per questo club e per questa squadra. Non potrò mai ringraziarti abbastanza e sarò sempre disponibile se tu e la tua meravigliosa famiglia avrete bisogno di qualsiasi cosa. Buona fortuna per il futuro, ma ricorda che avrai sempre i tuoi fratelli qui a Liverpool se avrai bisogno di noi".

Lovren ha voluto pubblicare la lettera di Henderson e intanto lo ha ringraziato con un Tweet: "Grazie Capitano! Non servono parole ... tranne alcune lacrime. Sono un uomo fortunato ad aver fatto un viaggio incredibile con te. Sei un uomo vero nello spogliatoio! Buona fortuna per la nuova stagione e grazie per il fantastico regalo".