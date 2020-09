United e West Ham avanti, che tonfo del Watford

Nel terzo turno di League Cup, clamorosa eliminazione del Watford per mano del Newport County, squadra di League Two. Va fuori anche il Wba battuto ai rigori dal Brentford. Passano il turno il West Ham, senza Moyes e due giocatori trovati positivi al COVID, e il Manchester United

Dopo aver eliminato lo Swansea nel turno precedente, prosegue la favola del Newport County, squadra di League Two (quarta serie del calcio inglese). I gallesi si sono imposti al 'Rodney Parade', piccolo stadio da 4.300 posti circa, per 3-1 sul Watford grazie ai gol di Abrahams su rigore, Labadie e Amond. La squadra di Ivic è stata letteralmente sorpresa dall'avvio dei padroni di casa e solo nella ripresa è riuscita a trovare qualche chance per rimettere in piedi la gara. La rete di Penaranda ha solo illuso il Watford che nel finale ha subito la terza rete e successivamente ha rimediato un cartellino rosso per l'espulsione di Perica.

Saluta la manifestazione anche il West Bromwich battuto dal Brentford ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gara spettacolare al 'The Hawtorns' con i padroni di casa sempre in vantaggio grazie a una doppietta di Robson Kanu su calcio di rigore. Di Marcondes e Forss le reti dei londinesi che hanno portato il match ai tiri dagli undici metri. Errore decisivo di Diangana.

Senza grossi problemi, invece, il West Ham contro l'Hull City. Hammers senza l'allenatore David Moyes e due giocatori Issa Diop e Josh Cullen trovati positivi al COVID-19 e sottoposti immediatamente ai provvedimenti del protocollo sanitario in vigore. Tuttavia i padroni di casa hanno giocato sul velluto: gara chiusa già dopo 45' grazie ai gol di Snodgrass e Haller. Nella ripresa la doppietta di Yarmolenko e il secondo gol di Haller, inframmezzati dalla rete dell'Hull City segnata da Wilks, hanno fissato il punteggio sul 5-1.

Non fallisce il passaggio del turno nemmeno il Manchester United che a Luton batte la squadra di casa (che milita in Championship) con un netto 3-0 maturato, però, soprattutto negli ultimi minuti. Non senza difficoltà la formazione di Solskjaer è riuscita a sbloccare il punteggio solo al 44' grazie a un rigore segnato da Mata. Nella ripresa, i padroni di casa hanno giocato con orgoglio e agonismo mettendo anche in difficoltà i Red Devils che, però, sono stati in grado di chiudere definitivamente la contesa tra l'88' e il 90' grazie alle reti di Rashford e Greenwood. Da segnalare a inizio gara i giocatori inginocchiati contro il razzismo.