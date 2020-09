Prima gara in Premier League da dimenticare per il difensore brasiliano, che scivola in posizione da ultimo uomo e regala una rete agli avversari. Ma dopo un primo tempo disastroso per gli uomini di Lampard, nella ripresa i Blues riescono nella parziale rimonta: alla fine contro il Wba è 3-3

Un esordio letteralmente da dimenticare, quello di Thiago Silva con la maglia del Chelsea. Un primo tempo da incubo per i Blues, che chiudono sotto per 3-0 contro il West Bromwich (pur riuscendo poi a rimediare parzialmente nella ripresa), nella prima gara di campionato con al centro della difesa il brasiliano acquistato dal Paris Saint-Germain. E c'è proprio lo zampino di Thiago Silva, che con la maglia del Chelsea aveva già giocato ma soltanto in League Cup, in una delle tre reti dei padroni di casa.