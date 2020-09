Ad Anfield parte forte il Liverpool che colpisce la traversa con Alexander-Arnold, ma l'Arsenal passa in vantaggio con Lacazette che sfrutta un errore di Robertson per battere Alisson. Nemmeno un due minuti e mezzo più tardi arriva il pari di Mane. Il difensore dei Reds si rifà andando a segnare il gol del vantaggio per la squadra di Klopp. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football