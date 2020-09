Carabao Cup: riscatto City, poker dell'Everton

Giornata di Coppa di Lega in Inghilterra. Dopo la clamorosa sconfitta casalinga in Premier League contro il Leicester all'Ethiad Stadium, il Manchester City di Guardiola si riscatta andando a vincere senza grossi problemi a Turf Moor, battendo il Burnley 3-0. Gara praticamente chiusa in 50' grazie alla doppietta di Sterling. Di Ferran Torres la rete del 3-0 finale. Dal City allo United il risultato non cambia. Anche i Red Devils passano il turno battendo 3-0, in trasferta, il Brighton. Gara più complicata per la formazione di Solskjaer capace di venirne a capo soltanto nel finale grazie alle reti di Mata e Pogba dopo il vantaggio di McTominay segnato nel primo tempo all'interno di un match comunque equilibrato. Non vuole fermarsi più l'Everton di Carlo Ancelotti che dopo i tre successi consecutivi in campionato, in Carabao Cup, fa un sol boccone (4-1) del West Ham di Moyes. L'allenatore italiano ha trovato in Calvert-Lewin un finalizzatore spietato: tripletta. Di Richarlison il quarto gol inframmezzato dalla rete di Snodgrass. Soffre più del previsto il Newcastle che impatta 1-1 contro il piccolo Newport County ed è costretto ai calci di rigore. La squadra di vince 5-4 dopo o penalty e passa il turno.