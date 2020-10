L'assenza dei tifosi sugli spalti per l'emergenza coronavirus spinge l'Arsenal a interrompere il rapporto con la mascotte, nata nel 1993. I tifosi avviano una raccolta fondi per Gunnersaurus, mentre sul web il mondo del calcio si scatena: De Roon lo propone all'Atalanta, il Siviglia ne annuncia l'ingaggio LA TOP 20 DEI COLPI PIU' CARI SUL MERCATO ESTERO

Il calciomercato coinvolge anche le mascotte. Lo dimostra l'Arsenal, che ha temporaneamente concluso il rapporto con Gunnersaurus, il dinosauro con i colori sociali del club che per 27 anni è stato una presenza costante a bordo campo durante le partite giocate in casa. Come spiegato dal Daily Mail, l'Arsenal ha risentito dell'assenza dei tifosi sugli spalti a causa dell'emergenza coronavirus e ha deciso - almeno fino al momento della riapertura degli stadi - di separarsi dalla sua mascotte. Una scelta che la tifoseria dei Gunners non ha gradito e che per la stampa inglese è legata anche all'annuncio fatto dal club ad agosto, quando fu anticipato il licenziamento di 55 dipendenti a causa dell'impatto provocato dalla pandemia sulle casse societarie.

Gunnersaurus via, avviata una raccolta fondi La reazione dei tifosi dell'Arsenal non si è fermata qui. Come racconta Sky Sports, per riportare all'Emirates Stadium Gunnersaurus e Jerry Quy, che indossa il costume della mascotte dal 1993, è stata anche creata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. A supporto di Gunnersaurus è intervenuta anche una ex bandiera del club, Ian Wright, su Twitter: "Una terribile notizia - le sue parole - ti voglio bene, Jerry".

Ironia De Roon: "Atalanta, c'è posto per lui?" La notizia dell'addio tra l'Arsenal e Gunnersaurus ha toccato anche il mondo del calcio, suscitando alcuni appelli ironici. Tra questi, spicca quello del centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon, che su Twitter ha chiesto alla sua Atalanta se c'era un posto di lavoro libero per la mascotte, nell'occasione presentata con i colori sociali nerazzurri.