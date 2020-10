Tanti affari dalla Premier League alla Liga, passando per la Germania: lo United ingaggia Cavani e Alex Telles, a mezz'ora dal gong l'Arsenal paga la clausola rescissoria per Partey Thomas dall'Atletico Madrid, dove finisce Torreira. Barcellona, salta Eric Garcia dal City. Siviglia, firmano Rekik e Idrissi. Bundesliga: il Bayern Monaco ingaggia Choupo-Moting, svincolato dal Psg IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO - TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI

Un calciomercato estivo diverso dal solito e slittato nelle tappe a causa dell'emergenza sanitaria. Il 5 ottobre si sono chiuse le trattative nei principali campionati d'Europa e come in Italia anche all'estero non sono mancati i colpi dell'ultim'ora.

Premier League: Manchester United scatenato approfondimento Traoré va allo United, 40 milioni per l'Atalanta La copertina in Inghilterra è del Manchester United, e non solo per l'arrivo di Amad Diallo Traorè dall'Atalanta per 25 milioni di euro più 15 di bonus. I Red Devils hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Edinson Cavani, fresco di addio al Psg dopo sette anni in Francia e 187 reti. L'attaccante uruguaiano ha firmato un contratto di un anno e vestirà la maglia numero 7. "Il Manchester United è uno dei più grandi club al mondo - le sue prime parole dopo la firma - non vedo l'ora di vivere l'atmosfera di Old Trafford, so che dovrò fare come sempre: lavorare, lavorare, lavorare". Entusiasta anche Solskjaer, che lo allenerà: "Edinson è un giocatore di grande esperienza, porterà potenza, leadership, grande mentalità e, cosa più importante, i gol". Rinforzo per lo United anche sulla fascia sinistra della difesa: ufficiale l'arrivo dell'ex Inter Alex Telles, che ha firmato un contratto fino al 2024. Al Porto vanno 17 milioni di euro. Alle 23:28 italiane arriva il nome per il centrocampo dell'Arsenal, che paga la clausola rescissoria di Partey Thomas all'Atletico Madrid: 50 milioni al club spagnolo, con il 27enne ghanese che lascia la capitale spagnola dopo cinque stagioni. Un colpo in difesa anche per l'Everton, oggi primo in classifica: dal Norwich firma per 22 milioni di euro Ben Godfrey, legato da contratto fino al 2025 ai Toffees. Due colpi del Fulham: arrivano Ruben Loftus-Cheek in prestito dal Chelsea e Joachim Andersen, difensore centrale cercato anche da Torino e Sampdoria, in prestito dal Lione. Scelta di cuore per Theo Walcott, che dopo 15 anni torna al Southampton, club che lo ha lanciato, dall'Everton. Investimento del Leeds, che compra dal Rennes l'esterno brasiliano Raphinha: per lui contratto quadriennale. Operazione in prospettiva del Burnley, che compra il centrocampista 19enne Anthony Gomez, nazionale giovanile francese, dall'Angers.

Liga: Barcellona, salta Eric Garcia leggi anche Il Real vince ed è primo in Liga, pari del Barça Due club protagonisti su tutti nell'ultimo giorno di contrattazioni: Atletico Madrid e Siviglia. I colchoneros perdono Partey Thomas e ingaggiano a centrocampo in prestito dall'Arsenal Lucas Torreira, vecchia conoscenza della Serie A. All'arrivo dell'uruguaiano classe 1996 coincidono, oltre all'addio di Kalinic al Verona, anche quelli in prestito di Nehuen Perez al Granada e Victor Mollejo al Getafe. Monchi torna invece a pescare all'estero e si assicura il difensore Karim Rekik. Il centrale, classe 1994, lascia l'Hertha Berlino a titolo definitivo e firma un quiquennale con il Siviglia. Stessa durata del contratto garantito dal club andaluso a Oussama Idrissi, 24enne esterno sinistro che arriva dall'Az Alkmaar. Nessun colpo dell'ultim'ora per Real Madrid e Barcellona: i blaugrana cedono Jean Todibo in prestito biennale (2 milioni con riscatto a 20) al Benfica ma non chiudono l'arrivo di Eric Garcia, che resta così al Manchester City. Saluta il Camp Nou anche Juan Miranda, in prestito al Betis. Curiosità: l'ex Roma e Bologna Umar Sadiq è un nuovo giocatore dell'Almeria. L'attaccante nigeriano lascia il Partizan di Belgrado dopo una stagione e firma un contratto di cinque anni. Ante Budimir va invece all'Osasuna: l'ex Crotone si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.