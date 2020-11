A lezione da Mou: 7 consigli per il tuo instagram

I suoi post su Instagram hanno fatto il giro del web e l’hanno reso un vero e proprio “Social One”. Quale migliore occasione per i social media manager del Tottenham di coinvolgerlo per una lezione? I 7 consigli della “Masterclass” del portoghese a chi vuole avere successo sui social network COSI' MOURINHO HA CONQUISTATO I SOCIAL

Il suo account Instagram è un vero e proprio cult. E i suoi post fanno spesso il giro della Rete: dai popcorn guardando un film in aereo, alla constatazione che i tempi sono cambiati quando, dopo una grande vittoria, ha fotografato i suoi giocatori impegnati con il telefonino invece che in una festa sfrenata. E che dire della sua foto con il volto scuro dopo la sconfitta in Europa League contro l’Anversa? La vena da influencer del portoghese non passa inosservata: quale migliore occasione per andare a lezione da lui? Dal video pubblicato sui social del Tottenham sono spuntati fuori 7 “tips”, consigli a chiunque voglia avere successo sui social network.

1) Trascina i tuoi followers in un viaggio “Stavo guardando ‘Legend’, un film con Tom Hardy. Prima delle partite sono rilassato. Naturalmente, un bel film ha bisogno (anche) di buoni popcorn”, ha spiegato José

2) Coinvolgi il tuo pubblico Coinvolgere la community è una cosa che che i social media manager conoscono bene

3) Sposa il momento La discussione parte dalla foto del portoghese dopo una grande vittoria dei suoi ragazzi. Lui li indica e prende atto di una cosa: sono tutti al telefonino. “È parte del loro mondo, devi accettarlo”, la constatazione dei tempi che sono cambiati

4) “Tienile pulite” Si parte da dal post partita di West Bromwich-Tottenham, vinta dai suoi ragazzi per 1-0. Il portoghese è impegnato a pulirsi le scarpe, poi si ferma e accenna un balletto. La didascalia bizzarra: “Quando giochi con un nuovo paio di scarpe”. “Eravamo al top della classifica, mi stavo rilassando”. Ma "keep it fresh", mantenere una pagina viva è anche la base di ogni buon account social

5) Sii reale nei momenti positivi e in quelli negativi Si fa riferimento a un post in bus, dopo la sconfitta in Europa League contro l’Anversa. Lo Special spiegava: “Le cattive performance portano a cattivi risultati. Spero che tutti in questo bus siano irritati quanto lo sono io”. Una dimostrazione di autenticità. Anche in un brutto momento. “Un assistente ha scattato le foto, e penso che quell’immagine dica tutto. Molte volte il silenzio è meglio di tante parole”, ha spiegato

6) Sottolinea i tuoi punti di vista Lo Special parte dalla porta più bassa dello Shkendija, in una delle partite preliminari alla fase a gironi di Europa League. Su suggerimento del portiere Mourinho va a “controllare” la porta che sembra effettivamente più bassa del normale...