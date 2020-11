11/15 Foto Instagram @josemourinho

LO SPORTIVO - Calcio, ma non solo per lo Special One. Approfittando della sosta per le Nazionali, Mou non ha smesso di lavorare con il suo staff, concedendosi però anche un po' di pausa. Da sfruttare come? Guardando il Gran Premio di F1, ovviamente quello corso nel 'suo' Portogallo