La data è già cerchiata in rosso nel calendario dei tifosi del Marine: la partita si giocherà a Rossett Park, il piccolo stadio da poco più di 3mila posti, di cui solo 389 a sedere, della società di Non-League, nel weekend del 9 e 10 gennaio 2021. Battendo l’Havant & Waterlooville ai tempi supplementari al secondo turno, il Marine è diventata la seconda squadra dell’ottava serie a raggiungere il terzo turno nella storia della FA Cup. E la differenza di rango tra i due club è la più grande di sempre al terzo turno.

La gioia dell’allenatore

Un vero e proprio premio per il Marine, che adesso potrà godersi la possibilità di vedere da vicino i campioni del Tottenham e di sfidare la squadra di Mourinho. Un’occasione da vivere fino in fondo per l’allenatore Neil Young, che non ha nascosto il suo entusiasmo per l’accoppiamento con gli Spurs: “È un sorteggio incredibile - ha detto a BBC One -, giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo vinto ben sette partite per arrivare fin qui e questa è la giusta ricompensa”.

Gli accoppiamenti del terzo turno di FA Cup

Huddersfield Town v Plymouth Argyle

Southampton v Shrewsbury Town

Chorley v Derby County

Marine v Tottenham Hotspur

Wolverhampton Wanderers v Crystal Palace

Stockport County v West Ham United

Oldham Athletic v Bournemouth

Manchester United v Watford

Stevenage v Swansea

Everton v Rotherham

Nottingham Forest v Cardiff

Arsenal v Newcastle

Barnsley v Tranmere Rovers

Bristol Rovers v Sheffield United

Canvey Island/Boreham Wood v Millwall

Blackburn Rovers v Doncaster

Stoke City v Leicester

Wycombe v Preston

Crawley v Leeds

Burnley v MK Dons

Bristol City v Portsmouth

QPR v Fulham

Aston Villa v Liverpool

Brentford v Middlesbrough

Manchester City v Birmingham

Luton v Reading

Chelsea v Morecambe

Exeter v Sheffield Wednesday

Norwich v Coventry

Blackpool v West Brom

Newport County v Brighton

Cheltenham v Mansfield