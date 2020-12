Mou: "Se mi comportassi come Klopp verrei espulso"

Liverpool e Tottenham si giocavano il primato solitario in vetta e la vittoria allo scadere dei Reds era inevitabile che portasse con sé qualche polemica nell’immediato post partita. "Alla fine ho detto a Klopp che la squadra migliore ha perso, lui non era d'accordo ma questa è la sua opinione. E comunque se io a bordocampo mi comportassi come lui non durerei più di un minuto: sarei subito cacciato via. Pensa cosa mi succederebbe se io strappassi il segna-tempo dalle mani del quarto uomo. Dico solo che per qualche ragione per me è differente e penso sia una cosa triste" si è lamentato José Mourinho al termine della gara. L’allenatore portoghese ha motivato la sostituzione di Lo Celso a causa della panchina avversaria: "Era ammonito e l'incredibile pressione che hanno fatto sugli arbitri dalla panchina mi ha fatto temere che prendesse un altro giallo e l'ho tolto. Ma non sono io a parlare con i miei colleghi del loro comportamento".