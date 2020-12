Non proprio il regalo di Natale che Guardiola avrebbe voluto ricevere sotto l’albero del suo City: Gabriel Jesus e Kyle Walker sono risultati positivi al coronavirus e non saranno dunque a disposizione dell’allenatore spagnolo almeno per le sfide del Boxing Day (ore 21.00 Sky Sport Uno) contro il Newcastle e del 28 dicembre contro l’Everton, dovendo rispettare come da protocollo della Premier un isolamento di almeno dieci giorni. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società di Manchester attraverso una nota ufficiale nella quale si legge come anche due membri dello staff di Guardiola sono risultati positivi al Covid-19. L’auspicio dell'ex Barcellona, oltre a quello che nessun altro sia stato infettato, è quello di recuperare i giocatori per la semifinale di Coppa di Lega contro il Chelsea del 6 gennaio.