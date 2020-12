La Premier League, come da tradizione, non si ferma nelle festività natalizie e sarà protagonista sui canali di Sky Sport con il consueto "Boxing Day" di Santo Stefano. Il match di alta classifica tra Leicester e Manchester United e il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Nel City che sfiderà il Newcastle non ci saranno Gabriel Jesus e Walker, positivi al coronavirus

Il calcio non si ferma mai, neanche durante le festività natalizie, e come da tradizione la Premier League scende in campo nel consueto "Boxing Day" di Santo Stefano. Sarà infatti la quindicesima giornata del campionato inglese a tenervi compagnia anche in questo 26 dicembre , con alcune partite veramente interessanti e che potrete seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Fari puntati soprattutto sul big match nelle zone alte della classifica tra Leicester e Manchester United (ore 13.30) e sul derby londinese tra Arsenal e Chelsea (ore 18.30). Spazio anche a Manchester City ed Everton però, impegnate entrambe alle ore 21, rispettivamente contro Newcastle e Sheffield United. E quando Santo Stefano sarà concluso, non ci sarà nemmeno il tempo di riposarsi perchè si ripartirà subito il 27 dicembre con le restanti partite del programma di questo 15° turno: aprirà Leeds-Burnley alle 13.30, si proseguirà con il Liverpool (impegnato alle ore 17.30 contro il West Bromwich) e si concluderà alle 20.15, con Wolverhampton-Tottenham . Finita qui? Assolutamente no, perchè nella giornata di Santo Stefano sarà protagonista anche la Scottish Premiership sui canali Sky Sport: alle ore 13.30 verrà trasmessa Glasgow Rangers-Hibernian . Ecco il programma completo.

Positivi Gabriel Jesus e Walker: salteranno il Boxing Day

Boxing Day che non comincia sotto i migliori auspici per il Manchester City, che dovrà fare a meno nel match contro il Newcastle di Gabriel Jesus e Kyle Walker: i due calciatori sono infatti risultati positivi al Covid-19 e, oltre al match in programma per Santo Stefano, saranno costretti a saltare anche la gara del 28 dicembre contro l'Everton. Ad annunciarlo è stato direttamente il club inglese con un comunicato sul proprio sito ufficiale, nel quale ha specificato come anche due membri dello staff siano risultati positivi, oltre ai due calciatori. Non una buona notizia per Guardiola, dunque, che si augura di riavere a disposizione Gabriel Jesus e Walker in vista del match del prossimo 3 gennaio contro il Chelsea.