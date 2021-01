Il Tottenham ha stravinto 5-0, ma a Crosby, nel Merseyside, ricorderanno a lungo questa giornata. Per il Marine, squadra dell'ottava serie inglese, è stato già un trionfo arrivare a sfidare gli Spurs nel loro piccolo Rossett Park, uno stadio da tremila posti, circondato da case. E da tifosi, "assiepati" dappertutto per vedere da vicino Bale, il mattatore Vinicius (tripletta per lui) e soprattutto la "star": José Mourinho

RISULTATI FA CUP, CLAMOROSA ELIMINAZIONE PER BIELSA