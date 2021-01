Nel terzo turno di FA Cup il Leeds di Bielsa è eliminato dal Crawley, squadra di quarta divisione inglese con in campo anche un presentatore tv e protagonista di reality in Inghilterra. Vincono Chelsea, Manchester City e Tottenham

Dopo l'impresa di sabato del Chorley (squadra di 6^ serie inglese che ha eliminato il Derby County), anche questa domenica è andato in scena un "giant killing" (termine con cui vengono definite le eliminazioni a sorprsa di grandi squadre da parte di formazioni amatoriali): il Crawley, club di League Two (quarta divisione inglese), ha infatti battuto 3-0 ed eliminato il Leeds di Bielsa. Dal 1958 è solo la seconda volta che una squadra del massimo campionato inglese perde per 3 o più gol contro un avversario di quarta divisione in FA Cup (la prima è stata l’Oxford United sconfitto 3-0 dall'Aldershot nel gennaio 1987). Al 91’ della gara tra Crawley e Leeds è anche entrato Mark Wright, personalità televisiva inglese (ha partecipato a qualche programma e reality) che ha così esordito a 33 anni da calciatore professionista. Wright ha un passato nelle giovanili di West Ham, Arsenal e Tottenham. Nelle altre partite, vincono Chelsea e Manchester City rispettivamente contro Morecambe (quarta divisione) e Birmimgham (Championship). Successo per 5-0 del Tottenham nella gara più attesa di questa giornata, quella in casa del Marine FC, piccolo club di ottava serie.