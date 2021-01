Il Manchester United, primo in Premier League, si conferma anche in FA Cup e ottiene la qualificazione agli ottavi di finale battendo il Liverpool, nella partita più attesa di questo turno. Ai Reds non basta la doppietta di Salah, la squadra di Solskjaer passa grazie al gol decisivo di Bruno Fernandes. A Old Trafford finisce 3-2, con gli uomini di Klopp che partono bene con un gol al 18' dell'attaccante marocchino. Greenwood pareggia al 26', mentre Rashford sigla il 2-1 a inizio ripresa. Il solito Salah porta il Liverpool sul 2-2 al 58', ma la rete di Bruno Fernandes regala il passaggio del turno ai Red Devils, che agli ottavi affronteranno il West Ham.

Si qualifica anche il Chelsea, trascinata contro il Luton Town da una tripletta di Tammy Abraham. A Stamford Bridge finisce 3-1, per i Blues agli ottavi ci sarà la sfida contro il Barnsley. Con lo stesso risultato il Leicester vince in casa del Brentford con le reti di Under, Tielemans e Maddison. Passa anche il Burnley: 0-3 contro il Fulham.